Жительница ХМАО попала в колонию за жестокое убийство супруга

Суд приговорил югорчанку к семи годам лишения свободы
Жительница Сургута (ХМАО) получила семь лет колонии за жестокое убийство супруга. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета России по ХМАО.
«Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанесла супругу несколько ударов подручным предметом по голове и множественные ножевые ранения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщает telegram-канал.
Суд признал виновной югорчанку в совершении убийства. Ей назначено семь лет лишения свободы.
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