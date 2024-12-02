Жительница ХМАО попала в колонию за жестокое убийство супруга

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Суд приговорил югорчанку к семи годам лишения свободы
Суд приговорил югорчанку к семи годам лишения свободы Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) получила семь лет колонии за жестокое убийство супруга. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета России по ХМАО.

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанесла супругу несколько ударов подручным предметом по голове и множественные ножевые ранения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщает telegram-канал.

Суд признал виновной югорчанку в совершении убийства. Ей назначено семь лет лишения свободы.

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Жительница Сургута (ХМАО) получила семь лет колонии за жестокое убийство супруга. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета России по ХМАО. «Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанесла супругу несколько ударов подручным предметом по голове и множественные ножевые ранения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщает telegram-канал. Суд признал виновной югорчанку в совершении убийства. Ей назначено семь лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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