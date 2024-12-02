В Сургуте произошло смертельное ДТП
В Сургуте произошло смертельное ДТП с участием грузовика «МАН» и легкового автомобиля «Лада Гранта». Инцидент случился 2 декабря в 18:15, сообщила пресс-служба окружной ГИБДД.
«2 декабря в 18 часов 15 минут в городе Сургут произошло столкновение двух транспортных средств „МАН“ и „Лада Гранта“. В результате ДТП скончался пассажир легкового автомобиля», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что два жителя ХМАО погибли в ДТП с грузовиком. Авария произошла на трассе Ханты-Мансийск — Горноправдинск.
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