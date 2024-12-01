Два жителя ХМАО погибли в аварии на автодороге Ханты-Мансийск — Горноправдинск, столкнувшись с грузовиком. Полиция раскрыла подробности происшествия и опубликовала видео в своем telegram-канале.
«52-летний водитель ВАЗа по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем КамАЗ, под управлением 45-летнего водителя. В результате ДТП водитель „Лады“ и его 20-летняя пассажирка погибли, 29-летний пассажир этого же авто получил травмы», — сообщил telegram-канал Госавтоинспекции Югры.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на автомобильной дороге «Иртыш» «Лада Приора» столкнулась с КамАЗом. В результате ДТП два человека погибли.
Автор видео: группа «Госавтоинспекция Югры» в социальной сети «ВКонтакте»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!