01 декабря 2024
30 ноября 2024

Полиция раскрыла подробности аварии, где погибли жители ХМАО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО два жителя погибли при столкновении с Камазом
В ХМАО два жителя погибли при столкновении с Камазом Фото:

Два жителя ХМАО погибли в аварии на автодороге Ханты-Мансийск — Горноправдинск, столкнувшись с грузовиком. Полиция раскрыла подробности происшествия и опубликовала видео в своем telegram-канале.

«52-летний водитель ВАЗа по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем КамАЗ, под управлением 45-летнего водителя. В результате ДТП водитель „Лады“ и его 20-летняя пассажирка погибли, 29-летний пассажир этого же авто получил травмы», — сообщил telegram-канал Госавтоинспекции Югры.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на автомобильной дороге «Иртыш» «Лада Приора» столкнулась с КамАЗом. В результате ДТП два человека погибли.

Автор видео: группа «Госавтоинспекция Югры» в социальной сети «ВКонтакте»

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Два жителя ХМАО погибли в аварии на автодороге Ханты-Мансийск — Горноправдинск, столкнувшись с грузовиком. Полиция раскрыла подробности происшествия и опубликовала видео в своем telegram-канале. «52-летний водитель ВАЗа по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем КамАЗ, под управлением 45-летнего водителя. В результате ДТП водитель „Лады“ и его 20-летняя пассажирка погибли, 29-летний пассажир этого же авто получил травмы», — сообщил telegram-канал Госавтоинспекции Югры. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на автомобильной дороге «Иртыш» «Лада Приора» столкнулась с КамАЗом. В результате ДТП два человека погибли. Автор видео: группа «Госавтоинспекция Югры» в социальной сети «ВКонтакте»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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