Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) 2 декабря встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом на фоне потенциально опасного для его (митрополита) карьеры громкого секс-скандала с участием уральского священника Даниила Сидорова, обвиняемого в домогательствах к студентке. Фото с патриархом Кириллом митрополит выложил в своем telegram-канале.
«Сегодня в московском Храме Христа Спасителя совершилось важное событие для Православной Церкви на Урале. Святейший Патриарх с собором архиереев рукоположил епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия», — подписал кадры Кульберг, добавив, что «не устает благодарить патриарха Кирилла за беспрестанное попечение о Уральской земле».
О задержании Сидорова, который работал помощником у Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил студентку и домогался до нее. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения. Подробнее об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.
Были разные версии, как инцидент отразится на карьере митрополита. Сам он впрямую ситуацию не комментировал и лишь выкладывал загадочные посты: сначала размышлял о добре, зле и грехах, а затем упрекнул журналистов.
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