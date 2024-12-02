Митрополит Кульберг поехал к патриарху после секс-скандала. Фото

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Торжественное освещение кенотафа Андрею Бутакову. Екатеринбург , кульберг евгений
Кульберг (на фото) опубликовал фото с патриархом Кириллом Фото:
новость из сюжета
Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) 2 декабря встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом на фоне потенциально опасного для его (митрополита) карьеры громкого секс-скандала с участием уральского священника Даниила Сидорова, обвиняемого в домогательствах к студентке. Фото с патриархом Кириллом митрополит выложил в своем telegram-канале.

«Сегодня в московском Храме Христа Спасителя совершилось важное событие для Православной Церкви на Урале. Святейший Патриарх с собором архиереев рукоположил епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия», — подписал кадры Кульберг, добавив, что «не устает благодарить патриарха Кирилла за беспрестанное попечение о Уральской земле».

О задержании Сидорова, который работал помощником у Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил студентку и домогался до нее. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения. Подробнее об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.

Были разные версии, как инцидент отразится на карьере митрополита. Сам он впрямую ситуацию не комментировал и лишь выкладывал загадочные посты: сначала размышлял о добре, зле и грехах, а затем упрекнул журналистов.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) 2 декабря встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом на фоне потенциально опасного для его (митрополита) карьеры громкого секс-скандала с участием уральского священника Даниила Сидорова, обвиняемого в домогательствах к студентке. Фото с патриархом Кириллом митрополит выложил в своем telegram-канале. «Сегодня в московском Храме Христа Спасителя совершилось важное событие для Православной Церкви на Урале. Святейший Патриарх с собором архиереев рукоположил епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия», — подписал кадры Кульберг, добавив, что «не устает благодарить патриарха Кирилла за беспрестанное попечение о Уральской земле». О задержании Сидорова, который работал помощником у Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил студентку и домогался до нее. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения. Подробнее об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU. Были разные версии, как инцидент отразится на карьере митрополита. Сам он впрямую ситуацию не комментировал и лишь выкладывал загадочные посты: сначала размышлял о добре, зле и грехах, а затем упрекнул журналистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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