Митрополит Кульберг поехал к патриарху после секс-скандала. Фото

02 декабря 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Кульберг (на фото) опубликовал фото с патриархом Кириллом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) 2 декабря встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом на фоне потенциально опасного для его (митрополита) карьеры громкого секс-скандала с участием уральского священника Даниила Сидорова, обвиняемого в домогательствах к студентке. Фото с патриархом Кириллом митрополит выложил в своем telegram-канале. «Сегодня в московском Храме Христа Спасителя совершилось важное событие для Православной Церкви на Урале. Святейший Патриарх с собором архиереев рукоположил епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия», — подписал кадры Кульберг, добавив, что «не устает благодарить патриарха Кирилла за беспрестанное попечение о Уральской земле». О задержании Сидорова, который работал помощником у Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил студентку и домогался до нее. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения. Подробнее об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU. Были разные версии, как инцидент отразится на карьере митрополита. Сам он впрямую ситуацию не комментировал и лишь выкладывал загадочные посты: сначала размышлял о добре, зле и грехах, а затем упрекнул журналистов. telegram-канал «Митрополит Евгений, Екатеринбургский» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) 2 декабря встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом на фоне потенциально опасного для его (митрополита) карьеры громкого секс-скандала с участием уральского священника Даниила Сидорова, обвиняемого в домогательствах к студентке. Фото с патриархом Кириллом митрополит выложил в своем telegram-канале. «Сегодня в московском Храме Христа Спасителя совершилось важное событие для Православной Церкви на Урале. Святейший Патриарх с собором архиереев рукоположил епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия», — подписал кадры Кульберг, добавив, что «не устает благодарить патриарха Кирилла за беспрестанное попечение о Уральской земле». О задержании Сидорова, который работал помощником у Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил студентку и домогался до нее. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения. Подробнее об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU. Были разные версии, как инцидент отразится на карьере митрополита. Сам он впрямую ситуацию не комментировал и лишь выкладывал загадочные посты: сначала размышлял о добре, зле и грехах, а затем упрекнул журналистов.