На стройках в Тюмени силовики устроили облаву на мигрантов. Видео

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Семь нелегалов выдворят за пределы РФ
Семь нелегалов выдворят за пределы РФ Фото:

В Тюмени сотрудники полиции провели рейды на стройках, в результате проверок к ответственности привлекли 68 мигрантов. Об этом сообщили в группе МВД Медиа в соцсети «ВКонтакте».

«В результате профилактических мероприятий полицейские установили 68 мигрантов-нарушителей, большинство из которых, а именно 32, при прохождении миграционного учета предоставили ложные сведения, например, о месте своего фактического пребывания в России. Также среди выявленных иностранцев 11 человек осуществляли трудовую деятельность без патента», — указано в сообщении.

Отмечается, что 25 человек нарушили правила въезда и режим пребывания в России. Также семь человек решили выдворить за пределы РФ. 

Ранее URA.RU писало, что рейды прошли в кафе, торговых павильонах и на рынках провели рейд. В результате проверок выявили 11 нелегальных мигрантов.

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В Тюмени сотрудники полиции провели рейды на стройках, в результате проверок к ответственности привлекли 68 мигрантов. Об этом сообщили в группе МВД Медиа в соцсети «ВКонтакте». «В результате профилактических мероприятий полицейские установили 68 мигрантов-нарушителей, большинство из которых, а именно 32, при прохождении миграционного учета предоставили ложные сведения, например, о месте своего фактического пребывания в России. Также среди выявленных иностранцев 11 человек осуществляли трудовую деятельность без патента», — указано в сообщении. Отмечается, что 25 человек нарушили правила въезда и режим пребывания в России. Также семь человек решили выдворить за пределы РФ.  Ранее URA.RU писало, что рейды прошли в кафе, торговых павильонах и на рынках провели рейд. В результате проверок выявили 11 нелегальных мигрантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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