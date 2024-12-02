«Деньги есть, но вы учитесь»: Путин посмеялся над Медведевым на встрече с учеными

Президент РФ Владимир Путин посмеялся над зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Он вспомнил известную фразу Медведева «Денег нет, но вы держитесь».
«Дмитрий Анатольевич как раз сейчас подойдет», — сказал Владимир Путин, посмеявшись. Так он отреагировал на название сессии «Деньги есть, но вы учитесь», которое в обращении к главе государства упомянул один из участников IV Конгресса молодых ученых. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Фраза «Денег нет, но вы держитесь» была сказана Медведевым во время его пребывания на посту председателя правительства РФ в 2016 году. Тогда, во время визита в Крым, к Медведеву лично обратилась пенсионерка и пожаловалась на маленькую пенсию. В ответ на это она получила фразу, которая впоследствии завирусилась в интернете и стала одним из самых известных мемов в 2016 году.
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