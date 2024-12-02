«Деньги есть, но вы учитесь»: Путин посмеялся над Медведевым на встрече с учеными

Путин вспомнил Медведева на встрече с молодыми учеными
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент РФ Владимир Путин вспомнил фразу «Денег нет, но вы держитесь»
Президент РФ Владимир Путин вспомнил фразу «Денег нет, но вы держитесь» Фото:

Президент РФ Владимир Путин посмеялся над зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Он вспомнил известную фразу Медведева «Денег нет, но вы держитесь».

«Дмитрий Анатольевич как раз сейчас подойдет», — сказал Владимир Путин, посмеявшись. Так он отреагировал на название сессии «Деньги есть, но вы учитесь», которое в обращении к главе государства упомянул один из участников IV Конгресса молодых ученых. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Фраза «Денег нет, но вы держитесь» была сказана Медведевым во время его пребывания на посту председателя правительства РФ в 2016 году. Тогда, во время визита в Крым, к Медведеву лично обратилась пенсионерка и пожаловалась на маленькую пенсию. В ответ на это она получила фразу, которая впоследствии завирусилась в интернете и стала одним из самых известных мемов в 2016 году.

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Президент РФ Владимир Путин посмеялся над зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Он вспомнил известную фразу Медведева «Денег нет, но вы держитесь». «Дмитрий Анатольевич как раз сейчас подойдет», — сказал Владимир Путин, посмеявшись. Так он отреагировал на название сессии «Деньги есть, но вы учитесь», которое в обращении к главе государства упомянул один из участников IV Конгресса молодых ученых. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Фраза «Денег нет, но вы держитесь» была сказана Медведевым во время его пребывания на посту председателя правительства РФ в 2016 году. Тогда, во время визита в Крым, к Медведеву лично обратилась пенсионерка и пожаловалась на маленькую пенсию. В ответ на это она получила фразу, которая впоследствии завирусилась в интернете и стала одним из самых известных мемов в 2016 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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