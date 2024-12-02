Клуб чемпиона UFC закрывают в Махачкале

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Школа имени Абдулманапа Нурмагомедова, принадлежащая его сыну Хабибу, закрывается
Школа имени Абдулманапа Нурмагомедова, принадлежащая его сыну Хабибу, закрывается Фото:

Спортивный клуб имени российского спортсмена и тренера Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале, где летом проходили обыски, будет закрыт. На месте клуба планируется строительство жилого комплекса.

«Клуб Хабиба Нурмагомедова в Махачкале, где летом проходили обыски, закрывается... на его месте хотят построить ЖК», — пишет telegram-канал Mash. Новый спортивный зал предполагается открыть в Новом Хушете в 2026 году, однако пока все планы находятся на стадии обсуждения и не имеют конкретных сроков реализации.

В июне текущего года школа имени Абдулманапа Нурмагомедова привлекла внимание силовиков, которые проводили обыски и допросы. Сотрудники правоохранительных органов искали экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Они хотели допросить его о ликвидированном террористе Гаджимураде Кагирове, принимавшем участие в нападениях в Дагестане.

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Спортивный клуб имени российского спортсмена и тренера Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале, где летом проходили обыски, будет закрыт. На месте клуба планируется строительство жилого комплекса. «Клуб Хабиба Нурмагомедова в Махачкале, где летом проходили обыски, закрывается... на его месте хотят построить ЖК», — пишет telegram-канал Mash. Новый спортивный зал предполагается открыть в Новом Хушете в 2026 году, однако пока все планы находятся на стадии обсуждения и не имеют конкретных сроков реализации. В июне текущего года школа имени Абдулманапа Нурмагомедова привлекла внимание силовиков, которые проводили обыски и допросы. Сотрудники правоохранительных органов искали экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Они хотели допросить его о ликвидированном террористе Гаджимураде Кагирове, принимавшем участие в нападениях в Дагестане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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