Mash: силовики искали Нурмагомедова, чтобы пообщаться об уничтоженном террористе

29 июня 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Силовым структурам в Махачкале не удалось найти Хабиба Нурмагомедова (на фото), чтобы расспросить его о террористе Кагирове, пишет Mash Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие В Махачкале во время следственных мероприятий в спортивном зале клуб имени Абдулманапа Нурмагомедова силовики искали экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Они хотели допросить его ликвидированном террористе Гаджимураде Кагирове, принимавшем участие в нападениях в Дагестане. Он занимался в клубе, сообщает telegram-канал Mash. «Во время следственных действий в зале Абдулманапа Нурмагомедова силовики искали Хабиба Нурмагомедова. С ним хотели провести беседу по поводу Гаджимурада Кагирова — ликвидированного террориста», — написал telegram-канал. Отмечается, что Кагиров тренировался в клубе Нурмагомедова. По результатам обыска клуба выяснилось, что в последнее время Нурмагомедов находится не в России. Следственный действия продолжались до 20:00. В бойцовскую школу прибыл партнер экс-чемпиона UFC, Шамиль Завуров, чтобы встретиться с правоохранителями. В ходе операции были зафиксированы данные спортсменов, которые могли иметь связь с Кагировым. В течение нескольких дней клуб подвергался проверкам. Два дня назад были проведены допросы всех, кто покидал здание после тренировок. Силовики осуществляли проверку документов, телефонов и выясняли возможные контакты с террористом. На этот раз задержаний не последовало. Известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов ранее прокомментировал информацию о том, что Кагиров, участвовавший в нападениях в Махачкале и Дербенте, был связан со школой единоборств Eagles MMA. Нурмагомедов подтвердил факт посещения террористом его школы, но уточнил, что это произошло лишь единожды. Он также выразил свое осуждение террористической атаки в Дагестане, назвав ее «зверской» и подчеркнул свою позицию против насилия и терроризма. После этого школа имени Абдулманапа Нурмагомедова стала объектом внимания силовиков. Около здания на улице Юсупова было замечено примерно двадцать вооруженных сотрудников. По предварительным данным, в учебном заведении проходили операции, связанные с расследованием терактов в Дагестане, пишет «Национальная служба новостей». Согласно информации telegram-канала Mash, в школе обучался Гаджимурад Кагиров, который был замешан в недавних нападениях в Республике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Махачкале во время следственных мероприятий в спортивном зале клуб имени Абдулманапа Нурмагомедова силовики искали экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Они хотели допросить его ликвидированном террористе Гаджимураде Кагирове, принимавшем участие в нападениях в Дагестане. Он занимался в клубе, сообщает telegram-канал Mash. «Во время следственных действий в зале Абдулманапа Нурмагомедова силовики искали Хабиба Нурмагомедова. С ним хотели провести беседу по поводу Гаджимурада Кагирова — ликвидированного террориста», — написал telegram-канал. Отмечается, что Кагиров тренировался в клубе Нурмагомедова. По результатам обыска клуба выяснилось, что в последнее время Нурмагомедов находится не в России. Следственный действия продолжались до 20:00. В бойцовскую школу прибыл партнер экс-чемпиона UFC, Шамиль Завуров, чтобы встретиться с правоохранителями. В ходе операции были зафиксированы данные спортсменов, которые могли иметь связь с Кагировым. В течение нескольких дней клуб подвергался проверкам. Два дня назад были проведены допросы всех, кто покидал здание после тренировок. Силовики осуществляли проверку документов, телефонов и выясняли возможные контакты с террористом. На этот раз задержаний не последовало. Известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов ранее прокомментировал информацию о том, что Кагиров, участвовавший в нападениях в Махачкале и Дербенте, был связан со школой единоборств Eagles MMA. Нурмагомедов подтвердил факт посещения террористом его школы, но уточнил, что это произошло лишь единожды. Он также выразил свое осуждение террористической атаки в Дагестане, назвав ее «зверской» и подчеркнул свою позицию против насилия и терроризма. После этого школа имени Абдулманапа Нурмагомедова стала объектом внимания силовиков. Около здания на улице Юсупова было замечено примерно двадцать вооруженных сотрудников. По предварительным данным, в учебном заведении проходили операции, связанные с расследованием терактов в Дагестане, пишет «Национальная служба новостей». Согласно информации telegram-канала Mash, в школе обучался Гаджимурад Кагиров, который был замешан в недавних нападениях в Республике.