Путин отметил, что в России фактически нет безработицы

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Глава РФ Владимир Путин заявил, что в России не хватает рабочей силы
Глава РФ Владимир Путин заявил, что в России не хватает рабочей силы Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране составляет 2,7%. Однако глава государства отметил нехватку рабочей силы.

«Безработица в России составляет примерно 2,7%, ее фактически нет. В стране есть проблема нехватки рабочей силы», — сообщил Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране составляет 2,7%. Однако глава государства отметил нехватку рабочей силы. «Безработица в России составляет примерно 2,7%, ее фактически нет. В стране есть проблема нехватки рабочей силы», — сообщил Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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