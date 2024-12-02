Путин отметил, что в России фактически нет безработицы

Глава РФ Владимир Путин заявил, что в России не хватает рабочей силы
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране составляет 2,7%. Однако глава государства отметил нехватку рабочей силы.
«Безработица в России составляет примерно 2,7%, ее фактически нет. В стране есть проблема нехватки рабочей силы», — сообщил Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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