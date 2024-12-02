«Поскребем по сусекам»: Путин пообещал финансирование молодым ученым

Президент России Владимир Путин пообещал «поскрести по сусекам» и найти деньги на проект молодых ученых. На встрече с ними глава государства заявил, что у ученых «подрезали финансы» и попросил их не стесняться в жалобах на недостаток финансов.
«Поскребем по сусекам, найдем что-нибудь», — сказал Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых, трансляция велась на телеканале «Россия 24».. Таким образом глава государства пообещал профинансировать проект по единой системе экологического мониторинга. В настоящее время, по словам ученых, он приостановлен.
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