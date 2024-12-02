02 декабря 2024

NYT: конкуренты в ФРГ вынудили Шольца поехать на встречу с Зеленским

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, шольц олаф, stock
Провести встречу с Зеленским Шольца вынудила борьба за кресло канцлера Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник впервые за два с половиной года посетил Киев. Одной из причин визита называется давление на немецкого политика со стороны конкурентов перед выборами в феврале. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Поездка Шольца в Киев, вероятно, служит еще и внутриполитической цели. В преддверии досрочных выборов в феврале канцлер Германии, представляющий Социал-демократическую партию, столкнулся с критикой со стороны своего консервативного соперника Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза. Он упрекнул его в недостаточной поддержке Украины. Например, отказе отправить Киеву ракеты дальнего радиуса действия», — написало издание.

Политологи считают, что на Шольца также оказывают давление крайне левые и крайне правые. Они настаивают на переговорах с Москвой. Сам же канцлер обеспокоен тем, что эта риторика может объединить партии на выборах, что укрепит их позиции.

Как URA.RU писало ранее, во время визита в Киев в понедельник канцлер Германии обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Он обозначил, что поддержка Украины со стороны Германии будет долгосрочной. Владимиру Зеленскому канцлер пообещал оружие на сумму 650 миллионов евро, сообщила НСН. Ранее Шольц раскрыл информацию о своем недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным, датированном 15 ноября. Об этом рассказало издание 360.ru.

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Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник впервые за два с половиной года посетил Киев. Одной из причин визита называется давление на немецкого политика со стороны конкурентов перед выборами в феврале. Об этом сообщает газета The New York Times. «Поездка Шольца в Киев, вероятно, служит еще и внутриполитической цели. В преддверии досрочных выборов в феврале канцлер Германии, представляющий Социал-демократическую партию, столкнулся с критикой со стороны своего консервативного соперника Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза. Он упрекнул его в недостаточной поддержке Украины. Например, отказе отправить Киеву ракеты дальнего радиуса действия», — написало издание. Политологи считают, что на Шольца также оказывают давление крайне левые и крайне правые. Они настаивают на переговорах с Москвой. Сам же канцлер обеспокоен тем, что эта риторика может объединить партии на выборах, что укрепит их позиции. Как URA.RU писало ранее, во время визита в Киев в понедельник канцлер Германии обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Он обозначил, что поддержка Украины со стороны Германии будет долгосрочной. Владимиру Зеленскому канцлер пообещал оружие на сумму 650 миллионов евро, сообщила НСН. Ранее Шольц раскрыл информацию о своем недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным, датированном 15 ноября. Об этом рассказало издание 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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