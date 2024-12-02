Шольц обратился к Путину из Киева

Шольц в обращении к Путину заявил, что ФРГ будет на стороне Украины
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Шольц заявил, что Германия не ослабит поддержку Украины
Шольц заявил, что Германия не ослабит поддержку Украины Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц, находясь в Киеве, обратился к российскому президенту Владимиру Путину. В сообщении он подчеркнул долгосрочную поддержку Украины со стороны Германии.

«Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — заявил Шольц. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Шольц впервые за последние два года посетил Киев. Встреча с украинским президентом Зеленским состоялась на фоне внутриполитического кризиса в Германии и опасений, возникших после избрания Трампа президентом США, что Европе придется брать на себя больше ответственности, передает RT. Прибыв в Киев, Шольц объявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму 650 миллионов евро.

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Канцлер Германии Олаф Шольц, находясь в Киеве, обратился к российскому президенту Владимиру Путину. В сообщении он подчеркнул долгосрочную поддержку Украины со стороны Германии. «Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — заявил Шольц. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Х. Ранее сообщалось, что канцлер Германии Шольц впервые за последние два года посетил Киев. Встреча с украинским президентом Зеленским состоялась на фоне внутриполитического кризиса в Германии и опасений, возникших после избрания Трампа президентом США, что Европе придется брать на себя больше ответственности, передает RT. Прибыв в Киев, Шольц объявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму 650 миллионов евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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