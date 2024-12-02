02 декабря 2024

В Нижневартовске людей затопило кипятком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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УК не может помочь вартовчанам с прорывом труб, так как находится на стадии банкротства
УК не может помочь вартовчанам с прорывом труб, так как находится на стадии банкротства Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) жильцы дома по улице Озёрная, 1 пожаловались на прорыв трубы горячего водоснабжения. Их квартиры затопило кипятком, однако, по словам вартовчан, за помощью обращаться не к кому, так как их управляющая компания находится в процессе банкротства.

«Сегодня в третьем часу ночи произошёл прорыв и кипяток затопил соседей снизу… Соседи не знают, как действовать в этой ситуации, так как управляющая компания № 1 находится в процедуре банкротства», — написал один из жильцов в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

При этом трубы, по его словам, ремонтировали относительно недавно. «Это вызывает беспокойство по поводу качества материалов и швов, использованных при ремонте», — пишет вартовчанин.

URA.RU отправило запрос в администрацию города. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) жильцы дома по улице Озёрная, 1 пожаловались на прорыв трубы горячего водоснабжения. Их квартиры затопило кипятком, однако, по словам вартовчан, за помощью обращаться не к кому, так как их управляющая компания находится в процессе банкротства. «Сегодня в третьем часу ночи произошёл прорыв и кипяток затопил соседей снизу… Соседи не знают, как действовать в этой ситуации, так как управляющая компания № 1 находится в процедуре банкротства», — написал один из жильцов в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». При этом трубы, по его словам, ремонтировали относительно недавно. «Это вызывает беспокойство по поводу качества материалов и швов, использованных при ремонте», — пишет вартовчанин. URA.RU отправило запрос в администрацию города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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