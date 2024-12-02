02 декабря 2024

В Перми 70-летний пенсионер заживо сгорел во время приготовления ужина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным спасателей, мужчина получил смертельные ожоги на собственной кухне (архивное фото)
По данным спасателей, мужчина получил смертельные ожоги на собственной кухне (архивное фото) Фото:

В Перми во время пожара погиб 70-летний местный житель. Он хотел приготовить себе ужин, но поплатился жизнью, передает пресс-служба МЧС России.

«В Перми 70-летний мужчина плеснул на раскаленную сковороду масло. Оно вспыхнуло вместе с одеждой. К сожалению, хозяин жилища погиб», — пояснили специалисты ведомства.

МЧС напоминает, что необходимо соблюдать осторожность при приготовлении пищи. Категорически запрещено лить масло на раскаленную сковороду, а воду — в масло.

Обстоятельства пожара уточняются
Обстоятельства пожара уточняются
Фото:
Пермяк стал жертвой несчастного случая
Пермяк стал жертвой несчастного случая
Фото:

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В Перми во время пожара погиб 70-летний местный житель. Он хотел приготовить себе ужин, но поплатился жизнью, передает пресс-служба МЧС России. «В Перми 70-летний мужчина плеснул на раскаленную сковороду масло. Оно вспыхнуло вместе с одеждой. К сожалению, хозяин жилища погиб», — пояснили специалисты ведомства. МЧС напоминает, что необходимо соблюдать осторожность при приготовлении пищи. Категорически запрещено лить масло на раскаленную сковороду, а воду — в масло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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