По данным спасателей, мужчина получил смертельные ожоги на собственной кухне (архивное фото)
В Перми во время пожара погиб 70-летний местный житель. Он хотел приготовить себе ужин, но поплатился жизнью, передает пресс-служба МЧС России.
«В Перми 70-летний мужчина плеснул на раскаленную сковороду масло. Оно вспыхнуло вместе с одеждой. К сожалению, хозяин жилища погиб», — пояснили специалисты ведомства.
МЧС напоминает, что необходимо соблюдать осторожность при приготовлении пищи. Категорически запрещено лить масло на раскаленную сковороду, а воду — в масло.
Обстоятельства пожара уточняются
Пермяк стал жертвой несчастного случая
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