Появились подробности жесткой аварии с фурой на Кольцовском тракте

На Кольцовском тракте вечером 2 декабря водитель Renault влетел в стоящий грузовик MAN, после чего легковушку отбросило в Nissan. В результате аварии пострадал водитель Renault, сообщили URA.RU в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Водитель автомашины Renault, двигаясь по Кольцовскому тракту со стороны г. Екатеринбурга, допустил наезд на стоящее транспортное средство MAN с полуприцепом. После чего автомашину Renault отбросило на двигающееся транспортное средство Nissan», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшего 56-летнего водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в Городскую клиническую больницу №24. На месте происшествия сотрудники полиции провели необходимые замеры.
По словам очевидцев, фура выехала с шиномонтажной мастерской, где ей сменили колеса на ведущей оси. После километра деталь вновь сломалась, и тягач встал на месте. Когда водитель вышел выставить знаки, а в его авто влетела легковушка.
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