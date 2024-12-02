02 декабря 2024

Появились подробности жесткой аварии с фурой на Кольцовском тракте

В аварии с фурой на Кольцовском тракте в Екатеринбурге пострадал водитель
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего водителя Renault госпитализировали (архивное фото)
Пострадавшего водителя Renault госпитализировали (архивное фото) Фото:

На Кольцовском тракте вечером 2 декабря водитель Renault влетел в стоящий грузовик MAN, после чего легковушку отбросило в Nissan. В результате аварии пострадал водитель Renault, сообщили URA.RU в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«Водитель автомашины Renault, двигаясь по Кольцовскому тракту со стороны г. Екатеринбурга, допустил наезд на стоящее транспортное средство MAN с полуприцепом. После чего автомашину Renault отбросило на двигающееся транспортное средство Nissan», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего 56-летнего водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в Городскую клиническую больницу №24. На месте происшествия сотрудники полиции провели необходимые замеры.

По словам очевидцев, фура выехала с шиномонтажной мастерской, где ей сменили колеса на ведущей оси. После километра деталь вновь сломалась, и тягач встал на месте. Когда водитель вышел выставить знаки, а в его авто влетела легковушка.

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На Кольцовском тракте вечером 2 декабря водитель Renault влетел в стоящий грузовик MAN, после чего легковушку отбросило в Nissan. В результате аварии пострадал водитель Renault, сообщили URA.RU в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Водитель автомашины Renault, двигаясь по Кольцовскому тракту со стороны г. Екатеринбурга, допустил наезд на стоящее транспортное средство MAN с полуприцепом. После чего автомашину Renault отбросило на двигающееся транспортное средство Nissan», — рассказали в ведомстве. Пострадавшего 56-летнего водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в Городскую клиническую больницу №24. На месте происшествия сотрудники полиции провели необходимые замеры. По словам очевидцев, фура выехала с шиномонтажной мастерской, где ей сменили колеса на ведущей оси. После километра деталь вновь сломалась, и тягач встал на месте. Когда водитель вышел выставить знаки, а в его авто влетела легковушка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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