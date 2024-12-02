Пентагон связался с Минобороны Украины по поводу удара «Орешником»

Глава Пентагона Ллойд Остин связался со своим коллегой с Украины Рустемом Умеровым по поводу удара новейшей ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш». Об этом рассказал пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.
«Остин связался с Умеровым, чтобы обсудить динамику боевых действий. Американский министр осудил... использование баллистической ракеты средней дальности [„Орешник“] на Украине, что знаменует собой очередную эскалацию», — сказано в отчете Райдера, опубликованном на официальном сайте Пентагона.
Удар новейшей ракетой «Орешник» был нанесен Россией по заводу «Южмаш», который производит оружие для ВСУ. Удар стал ответом на эскалацию со стороны Запада, который позволил Киеву бить своими дальнобойными ракетами вглубь России.
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