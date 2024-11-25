Пентагон заявил, что в США до сих пор не понимают полного ущерба от «Орешника»

Соединенные штаты пока не смогли оценить последствия испытаний российских баллистических ракет «Орешник». Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только у нас появится больше информации, мы это сделаем», — заявила Сингх в ответ на вопросы журналистов. Стенограмма брифинга опубликована на сайте ведомства.
Иностранных журналистов ранее допустили к просмотру обломков ракет «Орешник». Об этом рассказало агентство Reuters, корреспондент которого был в группе корреспондентов, получивших разрешение. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что обломки оружия уже начали изучать.
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