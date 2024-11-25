25 ноября 2024

Пентагон заявил, что в США до сих пор не понимают полного ущерба от «Орешника»

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В США до сих пор не могут посчитать ущерб от удара «Орешника», заявили Пентагон
В США до сих пор не могут посчитать ущерб от удара «Орешника», заявили Пентагон Фото:
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Соединенные штаты пока не смогли оценить последствия испытаний российских баллистических ракет «Орешник». Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только у нас появится больше информации, мы это сделаем», — заявила Сингх в ответ на вопросы журналистов. Стенограмма брифинга опубликована на сайте ведомства.

Иностранных журналистов ранее допустили к просмотру обломков ракет «Орешник». Об этом рассказало агентство Reuters, корреспондент которого был в группе корреспондентов, получивших разрешение. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что обломки оружия уже начали изучать.

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Соединенные штаты пока не смогли оценить последствия испытаний российских баллистических ракет «Орешник». Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. «Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только у нас появится больше информации, мы это сделаем», — заявила Сингх в ответ на вопросы журналистов. Стенограмма брифинга опубликована на сайте ведомства. Иностранных журналистов ранее допустили к просмотру обломков ракет «Орешник». Об этом рассказало агентство Reuters, корреспондент которого был в группе корреспондентов, получивших разрешение. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что обломки оружия уже начали изучать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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