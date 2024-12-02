Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил военно-патриотический клуб «Ратник», где курсанты занимаются огневой, строевой и физической подготовкой, практикуются в бою и изучают различные военные тактики. По словам Пинаева, многие воспитанники клуба уже отслужили в вооруженных силах России.
«Знакомился с курсантами военно-патриотического клуба „Ратник“. Не так давно награждали клуб за помощь фронту. Сейчас посмотрел, чем еще занимаются ребята и чем им можно помочь. Руководитель клуба Евгений Веверица рассказал, что многие его воспитанники уже отслужили в вооруженных силах России», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Кто-то из курсантов выбрал стать военным и уже получил звание офицера. Среди выпускников есть и те, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Акцент в клубе «Ратник» сделан на подготовке пограничников. «Военно-патриотическое воспитание — одна из главных сегодня тем, поэтому окажем клубу всю необходимую поддержку», — подчеркнул мэр.
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