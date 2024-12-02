Зеленский: Украина с начала конфликта потеряла менее 80 тысяч бойцов ВСУ

Вооруженные формирования Украины потеряли погибшими менее 80 тысяч военных с начала спецоперации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.
«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тыс. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — сказал Зеленский.
По данным Минобороны РФ потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч убитыми и ранеными. С середины мая текущего года, когда были возобновлены активные действия со стороны группировки «Север», еженедельные потери ВСУ достигли не менее 10 тысяч человек.
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