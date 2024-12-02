02 декабря 2024

Зеленский: Украина с начала конфликта потеряла менее 80 тысяч бойцов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным Минобороны, потери составили на порядок больше
По данным Минобороны, потери составили на порядок больше Фото:

Вооруженные формирования Украины потеряли погибшими менее 80 тысяч военных с начала спецоперации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.

«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тыс. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — сказал Зеленский.

По данным Минобороны РФ потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч убитыми и ранеными. С середины мая текущего года, когда были возобновлены активные действия со стороны группировки «Север», еженедельные потери ВСУ достигли не менее 10 тысяч человек.

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Вооруженные формирования Украины потеряли погибшими менее 80 тысяч военных с начала спецоперации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News. «Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тыс. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — сказал Зеленский. По данным Минобороны РФ потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч убитыми и ранеными. С середины мая текущего года, когда были возобновлены активные действия со стороны группировки «Север», еженедельные потери ВСУ достигли не менее 10 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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