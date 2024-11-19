Минобороны озвучило потери ВСУ с начала спецоперации

Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 900 тысяч военнослужащих, учтены как убитые, так и раненые. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Потери ВСУ с начала специальной военной операции превысили 900 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными», — рассказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.
Также с середины мая этого года, когда были начаты активные операции группировкой «Север», потери украинских сил составляли не менее 10 тысяч военнослужащих каждую неделю. Кроме того, потери ВСУ за 2024 год уже превысили общее число потерь за два предшествующих года СВО.
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