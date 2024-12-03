Врач предупредил женщин о неочевидном факторе риска развития рака

Доктор Мясников: лишний вес повышает риск развития онкологии

03 декабря 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Появление лишнего веса после менопаузы не считается фактором риска развития рака, заявил Александр Мясников Фото: Анна Майорова © URA.RU Лишний вес способен привести к развитию рака. Об этом предупредил врач общей практики Александр Мясников. «Избыточная масса тела является одним из факторов, способствующих развитию рака молочной железы, особенно если у женщины еще не наступила менопауза», — сообщил Александр Мясников. Его слова передает «Ридус». По его словам, если человек набрал вес после наступление менопаузы, то это не считается фактором риска. Ранее Мясников подчеркивал, что важно внимательно следить за состоянием полости рта. Кариес, воспаление десен и пародонтит могут представлять собой факторы развития более серьезных заболеваний, таких как рак. Он добавил, что проблемы с зубами также способствуют увеличению вероятности инфарктов, инсультов и подагры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лишний вес способен привести к развитию рака. Об этом предупредил врач общей практики Александр Мясников. «Избыточная масса тела является одним из факторов, способствующих развитию рака молочной железы, особенно если у женщины еще не наступила менопауза», — сообщил Александр Мясников. Его слова передает «Ридус». По его словам, если человек набрал вес после наступление менопаузы, то это не считается фактором риска. Ранее Мясников подчеркивал, что важно внимательно следить за состоянием полости рта. Кариес, воспаление десен и пародонтит могут представлять собой факторы развития более серьезных заболеваний, таких как рак. Он добавил, что проблемы с зубами также способствуют увеличению вероятности инфарктов, инсультов и подагры.