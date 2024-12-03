В ВТБ спрогнозировали рекордный рост доходов по вкладам

В ВТБ ожидают, что доходности вкладов могут вырасти до 25%
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После достижения пика в 2025 году ставки начнут постепенно снижаться, заявили в ВТБ
После достижения пика в 2025 году ставки начнут постепенно снижаться, заявили в ВТБ Фото:

В ВТБ ожидают рекордный рост доходов по вкладам, который может достичь 25% зимой 2024-2025 годов. Об этом рассказал заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19–20% с лучшими предложениями в районе 23–24%, иногда — 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка», — передает слова Горшкова РБК. 

Он добавил, что ставки по депозитам достигнут пиковых значений из-за возможного повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) с 21% до 23% в декабре. Конкуренция на рынке вкладов, по словам Горшкова, усиливается, и банки уже предлагают ставки выше ключевой. Ожидается, что после пика в 2025 году ставки начнут постепенно снижаться, заключил эксперт.

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В ВТБ ожидают рекордный рост доходов по вкладам, который может достичь 25% зимой 2024-2025 годов. Об этом рассказал заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков. «По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19–20% с лучшими предложениями в районе 23–24%, иногда — 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка», — передает слова Горшкова РБК.  Он добавил, что ставки по депозитам достигнут пиковых значений из-за возможного повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) с 21% до 23% в декабре. Конкуренция на рынке вкладов, по словам Горшкова, усиливается, и банки уже предлагают ставки выше ключевой. Ожидается, что после пика в 2025 году ставки начнут постепенно снижаться, заключил эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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