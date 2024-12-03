Shot: актрисе из сериала «Воронины» грозит инсульт

Актрису Анну Фроловцеву госпитализировали из-за болей в сердце
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У 76-летней Анны Фроловцевой есть угроза возникновения инсульта Фото:

Актриса Анна Фроловцева, известная по сериалу «Воронины», обратилась за экстренной помощью медиков из-за боли в сердце. Об этом сообщают telegram-каналы.

«В ходе обследования медики зафиксировали быстрое неритмичное сокращение сердца — фибрилляцию предсердий. Как правило, это грозит формированием тромбов в камерах органа, а в дальнейшем — возникновением инсульта», — написал telegram-канал SHOT. По данным источника, у 76-летней артистки ухудшилось состояние на фоне сахарного диабета.

После лечения в стационаре, ей выписали лекарства и дали рекомендации по улучшению состояния здоровья. Несмотря на проблемы, Анна Фроловцева продолжает творческую деятельность: в феврале у нее запланирован спектакль «Оркестр».

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Актриса Анна Фроловцева, известная по сериалу «Воронины», обратилась за экстренной помощью медиков из-за боли в сердце. Об этом сообщают telegram-каналы. «В ходе обследования медики зафиксировали быстрое неритмичное сокращение сердца — фибрилляцию предсердий. Как правило, это грозит формированием тромбов в камерах органа, а в дальнейшем — возникновением инсульта», — написал telegram-канал SHOT. По данным источника, у 76-летней артистки ухудшилось состояние на фоне сахарного диабета. После лечения в стационаре, ей выписали лекарства и дали рекомендации по улучшению состояния здоровья. Несмотря на проблемы, Анна Фроловцева продолжает творческую деятельность: в феврале у нее запланирован спектакль «Оркестр».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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