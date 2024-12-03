Shot: актрисе из сериала «Воронины» грозит инсульт

Актриса Анна Фроловцева, известная по сериалу «Воронины», обратилась за экстренной помощью медиков из-за боли в сердце. Об этом сообщают telegram-каналы.
«В ходе обследования медики зафиксировали быстрое неритмичное сокращение сердца — фибрилляцию предсердий. Как правило, это грозит формированием тромбов в камерах органа, а в дальнейшем — возникновением инсульта», — написал telegram-канал SHOT. По данным источника, у 76-летней артистки ухудшилось состояние на фоне сахарного диабета.
После лечения в стационаре, ей выписали лекарства и дали рекомендации по улучшению состояния здоровья. Несмотря на проблемы, Анна Фроловцева продолжает творческую деятельность: в феврале у нее запланирован спектакль «Оркестр».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.