02 декабря 2024

В свердловском онкоцентре после скандала назначен новый главврач. Фото

Новым главврачом свердловского онкодиспансера стал Евгений Киселев
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, операционная, медицинское оборудование, здоровье, медицина, онкодиспансер, хирургический корпус
Новому главе онкоцентра предстоит наладить работу в крупнейшем лечебном заведении Фото:

Новым главным врачом свердловского областного онкодиспансера стал кандидат медицинских наук Евгений Киселев. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской структуре. Ранее медик был замом главврача по медицинской части, а после скандального ухода своего шефа Бориса Мейлаха работал с приставкой и. о.

«Киселев сам онколог, в диспансере работает больше 20 лет. Вчера [2 декабря] его представили коллективу на линейке уже как главврача. Так что варяга не будет, это самое верное решение на сегодняшний день. Будем наконец-то работать спокойно», — выразил надежду собеседник агентства.

Скандал в онкоцентре прогремел в мае. Тогда коллектив написал открытое обращение на имя властей Свердловской области и РФ, в котором заявил о недоверии к тогдашнему главврачу Борису Мейлаху. Доктора обвинили его в гонке за экономическими показателями в ущерб качеству медицинских услуг. После этого Мейлах ушел на длительный больничный и был снят с должности. Недавно стало известно, что он нашел себе новую работу и трудится теперь замглавврача Александровской больницы в Санкт-Петербурге.

Евгений Киселев — опытный онколог, который пользуется авторитетом среди коллег и пациентов
Евгений Киселев — опытный онколог, который пользуется авторитетом среди коллег и пациентов
Фото:

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Новым главным врачом свердловского областного онкодиспансера стал кандидат медицинских наук Евгений Киселев. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской структуре. Ранее медик был замом главврача по медицинской части, а после скандального ухода своего шефа Бориса Мейлаха работал с приставкой и. о. «Киселев сам онколог, в диспансере работает больше 20 лет. Вчера [2 декабря] его представили коллективу на линейке уже как главврача. Так что варяга не будет, это самое верное решение на сегодняшний день. Будем наконец-то работать спокойно», — выразил надежду собеседник агентства. Скандал в онкоцентре прогремел в мае. Тогда коллектив написал открытое обращение на имя властей Свердловской области и РФ, в котором заявил о недоверии к тогдашнему главврачу Борису Мейлаху. Доктора обвинили его в гонке за экономическими показателями в ущерб качеству медицинских услуг. После этого Мейлах ушел на длительный больничный и был снят с должности. Недавно стало известно, что он нашел себе новую работу и трудится теперь замглавврача Александровской больницы в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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