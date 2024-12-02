В свердловском онкоцентре после скандала назначен новый главврач. Фото

Новым главврачом свердловского онкодиспансера стал Евгений Киселев

03 декабря 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Новому главе онкоцентра предстоит наладить работу в крупнейшем лечебном заведении Фото: Илья Московец © URA.RU Новым главным врачом свердловского областного онкодиспансера стал кандидат медицинских наук Евгений Киселев. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской структуре. Ранее медик был замом главврача по медицинской части, а после скандального ухода своего шефа Бориса Мейлаха работал с приставкой и. о. «Киселев сам онколог, в диспансере работает больше 20 лет. Вчера [2 декабря] его представили коллективу на линейке уже как главврача. Так что варяга не будет, это самое верное решение на сегодняшний день. Будем наконец-то работать спокойно», — выразил надежду собеседник агентства. Скандал в онкоцентре прогремел в мае. Тогда коллектив написал открытое обращение на имя властей Свердловской области и РФ, в котором заявил о недоверии к тогдашнему главврачу Борису Мейлаху. Доктора обвинили его в гонке за экономическими показателями в ущерб качеству медицинских услуг. После этого Мейлах ушел на длительный больничный и был снят с должности. Недавно стало известно, что он нашел себе новую работу и трудится теперь замглавврача Александровской больницы в Санкт-Петербурге. Евгений Киселев — опытный онколог, который пользуется авторитетом среди коллег и пациентов Фото: сайт Свердловского областного онкодиспансера Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым главным врачом свердловского областного онкодиспансера стал кандидат медицинских наук Евгений Киселев. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской структуре. Ранее медик был замом главврача по медицинской части, а после скандального ухода своего шефа Бориса Мейлаха работал с приставкой и. о. «Киселев сам онколог, в диспансере работает больше 20 лет. Вчера [2 декабря] его представили коллективу на линейке уже как главврача. Так что варяга не будет, это самое верное решение на сегодняшний день. Будем наконец-то работать спокойно», — выразил надежду собеседник агентства. Скандал в онкоцентре прогремел в мае. Тогда коллектив написал открытое обращение на имя властей Свердловской области и РФ, в котором заявил о недоверии к тогдашнему главврачу Борису Мейлаху. Доктора обвинили его в гонке за экономическими показателями в ущерб качеству медицинских услуг. После этого Мейлах ушел на длительный больничный и был снят с должности. Недавно стало известно, что он нашел себе новую работу и трудится теперь замглавврача Александровской больницы в Санкт-Петербурге.