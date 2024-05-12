Медики устроили бунт в свердловском онкодиспансере

Коллектив требует отставки главврача и грозит увольнениями. На кону — жизни пациентов

13 мая 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Персонал онкоцентра заявил об утрате доверия к своему главврачу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Коллектив Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) написал обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и главе регионального минздрава Андрею Карлову. Медики потребовали отставки главврача Бориса Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушает онкоцентр и ставит под угрозу здоровье и жизнь пациентов. В противном случае десятки высококлассных специалистов пригрозили положить заявления на стол. С чем не согласны онкологи и какой защиты просят у властей, — в материале URA.RU. «Коллектив онкоцентра обращается к вам с криком души о помощи, с просьбой спасти наше учреждение от деспотической власти главного врача Мейлаха Бориса Львовича. Мейлах назначен на должность главврача ГАУЗ СО „СООД“ в январе 2022 года. Не будучи онкологом, бариатрический хирург (бариатрия — операции по уменьшению желудка и кишечника при ожирении — прим.URA.RU) решил, что сможет эффективно управлять областным онкологическим диспансером, а по факту всей онкологической службой Свердловской области. Что же мы имеем в результате более чем двухлетнего правления?» — так начинается обращение медиков. Документ имеется в распоряжении редакции. Экономия За это время, по словам врачей, главной целью Мейлаха стало зарабатывание денег учреждением. При этом в гонке за количественно-экономическими показателями игнорируется качество медицинских услуг, считают онкологи. «Это привело к катастрофическому росту осложнений и смертности, что маскируется и замалчивается. Здоровье наших граждан главного врача не интересует от слова „совсем“. Он открыто демонстрирует полное безразличие к вопросам профилактики, ранней диагностики, реабилитации онкобольных. Неоднократно, в присутствии свидетелей, главврач говорил: „Вот будет у пациента рак, тогда он к нам придет“», — процитировал руководителя один из членов коллектива, который подписался под обращением. Хирурги пожаловались на некачественные перчатки, которые рвутся во время операции Фото: Илья Московец © URA.RU С целью оптимизации в онкоцентре стали на всем экономить, продолжает собеседник: на сервисном обслуживании оборудования, препаратах для больных, медицинских изделиях и даже перчатках, которые рвутся во время операций. Из-за этого хирурги подвергаются высокому риску заразиться ВИЧ и гепатитом. Например, в настоящее время четыре хирурга проходят курс профилактической антиретровирусной терапии, которая сказывается на здоровье. «Входящие в стандарт лечения препараты сопроводительной терапии (специализированное питание, современные противорвотные препараты, антикоагулянты, анальгетики) не закупаются по причине экономии. Все это негативно сказывается на переносимости и эффективности лечения, длительности восстановительного периода, в итоге — на качестве жизни пациентов. В диспансере проводится противоопухолевая лекарственная терапия только самыми дешевыми схемами, препараты закупаются самые дешевые, средняя стоимость случая — 17 тысяч рублей. Это намного ниже, чем в других областях», — объяснил один из участников обращения. Последствия Новость по теме Новый глава свердловского онкоцентра сэкономит на пациентах. Инсайд Коснулась экономия (собеседник назвал ее патологической и преступной) и дезинфицирующих средств. Медики указали в своем обращении властям, что дезинфицирующие средства закупаются самые дешевые, сомнительного производства с крайне низким содержанием спирта. «Неудивительно, что в онкоцентре бурный рост послеоперационных инфекционных осложнений. Как пример — 12 смертей, зарегистрированных в апреле 2024 года. В восьми случаях непосредственной причиной был сепсис», — сказано в письме. Пожаловались медики и на практически законсервированный автопарк. Особенно от отсутствия машин, по их словам, страдают тяжелобольные. «Отделение паллиативной помощи находится в 80 км от Екатеринбурга. Все вопросы перевозки теперь ложатся на плечи родственников. А если их нет, пациент либо добирается сам, что крайне сложно для больного с четвертой стадией рака, либо уходит домой умирать», — говорит один из авторов обращения. Экономия прежде всего бьет по пациентам, считают врачи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При этом он указывает, что в онкоцентре за 100 миллионов рублей был куплен робот «da Vinci» — аппарат для проведения урологических операций. Он имеет достаточно узкий спектр работ, но при этом очень дорог в обслуживании. «На фоне рвущихся перчаток и отсутствия противорвотных средств это кажется странным», — считает второй собеседник агентства. Что касается повышения квалификации, то с приходом нового главврача она ушла в небытие. «За два года „сверхэкономного царствования“ Мейлаха практически никто из врачей не был направлен на учебу. Медики повышают квалификацию за свой счет. На собрании коллектива в апреле главный врач заявил: „Учиться будете сами у себя“», — цитирует один из хирургов своего шефа. Вмешательство Не менее важной, а может и самой главной проблемой коллектив назвал вмешательство главврача в процессы лечения и оперирования больных. По словам медиков, бариатрический хирург указывает онкологам, какую терапию им лучше выбрать. «На утверждениях операций главный врач часто оставляет за собой единоличное право определять методы и объемы оперативных вмешательств без учета мнения заведующих отделениями и согласия пациентов. Не будучи онкологом, он указывает опытным специалистам, каким методом и каким доступом надо делать операции, включая даже локализации опухолей, в которых он некомпетентен и не имеет ни теоретического, ни практического опыта», — рассказывает один из врачей. Новые операционные оказались неудобными для некоторых хирургов Фото: Илья Московец © URA.RU По его словам, в онкоцентре действует негласное правило: дежурный хирург при возникновении неотложной хирургической ситуации должен спросить у главврача разрешение на выполнение той или иной манипуляции. «При этом вся ответственность за судьбу пациента лежит на дежурном враче, а указания главного врача передаются в устной форме. При невыполнении указаний врачу грозят штрафные санкции. Из—за этого многие хирурги категорически отказываются дежурить», — объясняет собеседник. Не оценили хирурги и 10 новых операционных, которые построил Мейлах. «Он разломал, разрушил классный операционный блок, который проектировали немцы. Нам инструменты подавались прямо в операционной, а сейчас их возят через двор! Если что-то меняется по ходу операции, то раньше это решалось в момент одним звонком, а теперь приходится ждать», — говорит хирург-онколог. Психологический климат Новость по теме Свердловский онкоцентр возглавил именитый хирург. В больнице ждут кадровых перестановок Отдельного описания в обращении удостоилась психологическая атмосфера в онкодиспансере. Персонал назвал климат неблагоприятным и тяжелым, что особенно нежелательно для врачей, которые работают с самым сложным контингентом людей — онкобольными. «Работники постоянно сталкиваются с неадекватным поведением главного врача, не желающего сдерживать свой гнев и эмоции. Люди напуганы его поведением и вынуждены либо тихо терпеть, либо увольняться. Инициативы проявлять нельзя, обращения и служебные записки к руководству запрещены без предварительного обсуждения с главным врачом», — говорят подчиненные Мейлаха. Коллектив пожаловался, что главврач вмешивается даже в лечение пациентов, не будучи онкологом Фото: Илья Московец © URA.RU «Государственное учреждение рассматривается главным врачом как поместье с „крепостными“, а ведь он всего лишь временно нанятый работник. Сейчас на повестке дня остро встал вопрос защиты всего персонала и онкологических пациентов от самоуправства и деспотии со стороны главврача», — сказано в обращении. «Если Мейлах еще немного продержится у нас и потом уйдет, например, на повышение, мы-то с чем останемся? Надо остановить процесс разрушения онкоцентра», — объяснил URA.RU один из собеседников. Требования Под обращением оставили подписи порядка 30 сотрудников: практически весь медсовет, большинство заведующих отделениями, операционные сестры и другие. Как объяснил корреспонденту один из собеседников, вопрос поставлен ребром: или Бориса Мейлаха снимают, или подписавшиеся массово кладут заявления об уходе на стол. «Это все ключевые фигуры, эксперты каждый в своей области. Диспансер полностью будет разрушен с уходом таких людей», — считает один из медиков. Если медики массово подадут заявления, то в онкоцентре некому будет работать Фото: Илья Московец © URA.RU Коллектив подчеркнул, что не намерен вступать в переговоры с минздравом. Доктора опасаются, что в таком случае начнется давление. «В случае отсутствия административных решений на местном уровне, мы обратимся к президенту Путину и в федеральный Минздрав. Наше увольнение — крайняя мера. Пока же мы продолжаем работать — несмотря на сложнейшую ситуацию». Прокомментировать ситуацию корреспондент попросил пресс-службу онкоцентра. Ответ ожидается. Также запрос по теме направлен в департамент информационной политики Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коллектив Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) написал обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и главе регионального минздрава Андрею Карлову. Медики потребовали отставки главврача Бориса Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушает онкоцентр и ставит под угрозу здоровье и жизнь пациентов. В противном случае десятки высококлассных специалистов пригрозили положить заявления на стол. С чем не согласны онкологи и какой защиты просят у властей, — в материале URA.RU. «Коллектив онкоцентра обращается к вам с криком души о помощи, с просьбой спасти наше учреждение от деспотической власти главного врача Мейлаха Бориса Львовича. Мейлах назначен на должность главврача ГАУЗ СО „СООД“ в январе 2022 года. Не будучи онкологом, бариатрический хирург (бариатрия — операции по уменьшению желудка и кишечника при ожирении — прим.URA.RU) решил, что сможет эффективно управлять областным онкологическим диспансером, а по факту всей онкологической службой Свердловской области. Что же мы имеем в результате более чем двухлетнего правления?» — так начинается обращение медиков. Документ имеется в распоряжении редакции. За это время, по словам врачей, главной целью Мейлаха стало зарабатывание денег учреждением. При этом в гонке за количественно-экономическими показателями игнорируется качество медицинских услуг, считают онкологи. «Это привело к катастрофическому росту осложнений и смертности, что маскируется и замалчивается. Здоровье наших граждан главного врача не интересует от слова „совсем“. Он открыто демонстрирует полное безразличие к вопросам профилактики, ранней диагностики, реабилитации онкобольных. Неоднократно, в присутствии свидетелей, главврач говорил: „Вот будет у пациента рак, тогда он к нам придет“», — процитировал руководителя один из членов коллектива, который подписался под обращением. С целью оптимизации в онкоцентре стали на всем экономить, продолжает собеседник: на сервисном обслуживании оборудования, препаратах для больных, медицинских изделиях и даже перчатках, которые рвутся во время операций. Из-за этого хирурги подвергаются высокому риску заразиться ВИЧ и гепатитом. Например, в настоящее время четыре хирурга проходят курс профилактической антиретровирусной терапии, которая сказывается на здоровье. «Входящие в стандарт лечения препараты сопроводительной терапии (специализированное питание, современные противорвотные препараты, антикоагулянты, анальгетики) не закупаются по причине экономии. Все это негативно сказывается на переносимости и эффективности лечения, длительности восстановительного периода, в итоге — на качестве жизни пациентов. В диспансере проводится противоопухолевая лекарственная терапия только самыми дешевыми схемами, препараты закупаются самые дешевые, средняя стоимость случая — 17 тысяч рублей. Это намного ниже, чем в других областях», — объяснил один из участников обращения. Коснулась экономия (собеседник назвал ее патологической и преступной) и дезинфицирующих средств. Медики указали в своем обращении властям, что дезинфицирующие средства закупаются самые дешевые, сомнительного производства с крайне низким содержанием спирта. «Неудивительно, что в онкоцентре бурный рост послеоперационных инфекционных осложнений. Как пример — 12 смертей, зарегистрированных в апреле 2024 года. В восьми случаях непосредственной причиной был сепсис», — сказано в письме. Пожаловались медики и на практически законсервированный автопарк. Особенно от отсутствия машин, по их словам, страдают тяжелобольные. «Отделение паллиативной помощи находится в 80 км от Екатеринбурга. Все вопросы перевозки теперь ложатся на плечи родственников. А если их нет, пациент либо добирается сам, что крайне сложно для больного с четвертой стадией рака, либо уходит домой умирать», — говорит один из авторов обращения. При этом он указывает, что в онкоцентре за 100 миллионов рублей был куплен робот «da Vinci» — аппарат для проведения урологических операций. Он имеет достаточно узкий спектр работ, но при этом очень дорог в обслуживании. «На фоне рвущихся перчаток и отсутствия противорвотных средств это кажется странным», — считает второй собеседник агентства. Что касается повышения квалификации, то с приходом нового главврача она ушла в небытие. «За два года „сверхэкономного царствования“ Мейлаха практически никто из врачей не был направлен на учебу. Медики повышают квалификацию за свой счет. На собрании коллектива в апреле главный врач заявил: „Учиться будете сами у себя“», — цитирует один из хирургов своего шефа. Не менее важной, а может и самой главной проблемой коллектив назвал вмешательство главврача в процессы лечения и оперирования больных. По словам медиков, бариатрический хирург указывает онкологам, какую терапию им лучше выбрать. «На утверждениях операций главный врач часто оставляет за собой единоличное право определять методы и объемы оперативных вмешательств без учета мнения заведующих отделениями и согласия пациентов. Не будучи онкологом, он указывает опытным специалистам, каким методом и каким доступом надо делать операции, включая даже локализации опухолей, в которых он некомпетентен и не имеет ни теоретического, ни практического опыта», — рассказывает один из врачей. По его словам, в онкоцентре действует негласное правило: дежурный хирург при возникновении неотложной хирургической ситуации должен спросить у главврача разрешение на выполнение той или иной манипуляции. «При этом вся ответственность за судьбу пациента лежит на дежурном враче, а указания главного врача передаются в устной форме. При невыполнении указаний врачу грозят штрафные санкции. Из—за этого многие хирурги категорически отказываются дежурить», — объясняет собеседник. Не оценили хирурги и 10 новых операционных, которые построил Мейлах. «Он разломал, разрушил классный операционный блок, который проектировали немцы. Нам инструменты подавались прямо в операционной, а сейчас их возят через двор! Если что-то меняется по ходу операции, то раньше это решалось в момент одним звонком, а теперь приходится ждать», — говорит хирург-онколог. Отдельного описания в обращении удостоилась психологическая атмосфера в онкодиспансере. Персонал назвал климат неблагоприятным и тяжелым, что особенно нежелательно для врачей, которые работают с самым сложным контингентом людей — онкобольными. «Работники постоянно сталкиваются с неадекватным поведением главного врача, не желающего сдерживать свой гнев и эмоции. Люди напуганы его поведением и вынуждены либо тихо терпеть, либо увольняться. Инициативы проявлять нельзя, обращения и служебные записки к руководству запрещены без предварительного обсуждения с главным врачом», — говорят подчиненные Мейлаха. «Государственное учреждение рассматривается главным врачом как поместье с „крепостными“, а ведь он всего лишь временно нанятый работник. Сейчас на повестке дня остро встал вопрос защиты всего персонала и онкологических пациентов от самоуправства и деспотии со стороны главврача», — сказано в обращении. «Если Мейлах еще немного продержится у нас и потом уйдет, например, на повышение, мы-то с чем останемся? Надо остановить процесс разрушения онкоцентра», — объяснил URA.RU один из собеседников. Под обращением оставили подписи порядка 30 сотрудников: практически весь медсовет, большинство заведующих отделениями, операционные сестры и другие. Как объяснил корреспонденту один из собеседников, вопрос поставлен ребром: или Бориса Мейлаха снимают, или подписавшиеся массово кладут заявления об уходе на стол. «Это все ключевые фигуры, эксперты каждый в своей области. Диспансер полностью будет разрушен с уходом таких людей», — считает один из медиков. Коллектив подчеркнул, что не намерен вступать в переговоры с минздравом. Доктора опасаются, что в таком случае начнется давление. «В случае отсутствия административных решений на местном уровне, мы обратимся к президенту Путину и в федеральный Минздрав. Наше увольнение — крайняя мера. Пока же мы продолжаем работать — несмотря на сложнейшую ситуацию». Прокомментировать ситуацию корреспондент попросил пресс-службу онкоцентра. Ответ ожидается. Также запрос по теме направлен в департамент информационной политики Свердловской области.