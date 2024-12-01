Уволенный со скандалом экс-глава свердловского онкодиспансера вышел на новую работу

Борис Мейлах устроился в Александровскую больницу Санкт-Петербурга

02 декабря 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

Борис Мейлах переехал в Санкт-Петербург Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах, которого губернатор Евгений Куйвашев уволил после мощного конфликта в учреждении, теперь работает в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в открытых источниках. Мейлах трудится замом главного врача Александровской больницы по хирургической помощи. На сайте учреждения указано, что он пока имеет статус «и.о.». Онкодиспансер Мейлах возглавил в январе 2021-го, до этого он был замглавврача по хирургии в областной больнице. В середине мая 2024-го коллектив онкоцентра потребовал отставки Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушало уникальную больницу и вредило пациентам. Начальнику поставили в вину крайнюю экономию и хамское отношение к подчиненным. Медики писали обращения не только Куйвашеву, но и главе свердловского здравоохранения Андрею Карлову и в федеральный Минздрав. Указ об отставке Мейлаха был подписан в июле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах, которого губернатор Евгений Куйвашев уволил после мощного конфликта в учреждении, теперь работает в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в открытых источниках. Мейлах трудится замом главного врача Александровской больницы по хирургической помощи. На сайте учреждения указано, что он пока имеет статус «и.о.». Онкодиспансер Мейлах возглавил в январе 2021-го, до этого он был замглавврача по хирургии в областной больнице. В середине мая 2024-го коллектив онкоцентра потребовал отставки Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушало уникальную больницу и вредило пациентам. Начальнику поставили в вину крайнюю экономию и хамское отношение к подчиненным. Медики писали обращения не только Куйвашеву, но и главе свердловского здравоохранения Андрею Карлову и в федеральный Минздрав. Указ об отставке Мейлаха был подписан в июле.