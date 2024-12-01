01 декабря 2024

Уволенный со скандалом экс-глава свердловского онкодиспансера вышел на новую работу

Борис Мейлах устроился в Александровскую больницу Санкт-Петербурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, карапетян армен, орлов алексей, карлов андрей, мерзлякова татьяна, мейлах борис
Борис Мейлах переехал в Санкт-Петербург Фото:

Бывший главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах, которого губернатор Евгений Куйвашев уволил после мощного конфликта в учреждении, теперь работает в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в открытых источниках.

Мейлах трудится замом главного врача Александровской больницы по хирургической помощи. На сайте учреждения указано, что он пока имеет статус «и.о.».

Онкодиспансер Мейлах возглавил в январе 2021-го, до этого он был замглавврача по хирургии в областной больнице. В середине мая 2024-го коллектив онкоцентра потребовал отставки Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушало уникальную больницу и вредило пациентам. Начальнику поставили в вину крайнюю экономию и хамское отношение к подчиненным. Медики писали обращения не только Куйвашеву, но и главе свердловского здравоохранения Андрею Карлову и в федеральный Минздрав. Указ об отставке Мейлаха был подписан в июле.

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Бывший главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах, которого губернатор Евгений Куйвашев уволил после мощного конфликта в учреждении, теперь работает в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в открытых источниках. Мейлах трудится замом главного врача Александровской больницы по хирургической помощи. На сайте учреждения указано, что он пока имеет статус «и.о.». Онкодиспансер Мейлах возглавил в январе 2021-го, до этого он был замглавврача по хирургии в областной больнице. В середине мая 2024-го коллектив онкоцентра потребовал отставки Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушало уникальную больницу и вредило пациентам. Начальнику поставили в вину крайнюю экономию и хамское отношение к подчиненным. Медики писали обращения не только Куйвашеву, но и главе свердловского здравоохранения Андрею Карлову и в федеральный Минздрав. Указ об отставке Мейлаха был подписан в июле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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