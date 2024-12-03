Общественник Бородин призвал ужесточить наказание за коррупцию до 25 лет

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Бородин предложил ужесточить наказание за коррупцию Фото:

В России необходимо увеличить срок наказания до 25 лет колонии за коррупционные преступления размером от одного миллиарда рублей. Такое обращение глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил в Государственную думу.

«За получение взятки размером более одного миллиарда рублей глава ФПБК призывает лишать свободы на срок от 25 лет, а также назначать штраф в размере до пятисоткратной суммы взятки. Свое обращение он направил в Государственную думу», — написал telegram-канал SHOT, описывая инициативу Бородина.

По словам Бородина, в России за последнее время было множество громких дел, связанных с крупными взятками. Глава ФПБК считает, что текущее наказание (максимальное составляет 15 лет) — крайне мало.

Напомним, что в августе 2024 года Басманный суд Москвы арестовал фигурантов уголовного дела из компании «Пикет» по обвинению в хищении на сумму в 2,4 миллиарда рублей. Компания получила госконтракт на поставку бронежилетов для российской армии, однако продукт не соответствовал стандартам. По итогу суд заключил под стражу гендиректора ООО «ГК „Пикет“» Андрея Есипова, финдиректора компании Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко.

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В России необходимо увеличить срок наказания до 25 лет колонии за коррупционные преступления размером от одного миллиарда рублей. Такое обращение глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил в Государственную думу. «За получение взятки размером более одного миллиарда рублей глава ФПБК призывает лишать свободы на срок от 25 лет, а также назначать штраф в размере до пятисоткратной суммы взятки. Свое обращение он направил в Государственную думу», — написал telegram-канал SHOT, описывая инициативу Бородина. По словам Бородина, в России за последнее время было множество громких дел, связанных с крупными взятками. Глава ФПБК считает, что текущее наказание (максимальное составляет 15 лет) — крайне мало. Напомним, что в августе 2024 года Басманный суд Москвы арестовал фигурантов уголовного дела из компании «Пикет» по обвинению в хищении на сумму в 2,4 миллиарда рублей. Компания получила госконтракт на поставку бронежилетов для российской армии, однако продукт не соответствовал стандартам. По итогу суд заключил под стражу гендиректора ООО «ГК „Пикет“» Андрея Есипова, финдиректора компании Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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