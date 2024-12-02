Мэр Челябинска Алексей Лошкин посетил Образовательный центр (ОЦ) №5, где на уроках технологии проходят создание беспилотных летательных систем. Программа с 1 сентября также был выделена как отдельный предмет дополнительного образования, передает корреспондент URA.RU с занятия школьников.
«На данный момент в образовательном центре более четырех тысяч учащихся. Достаточно глубокая специализация центра по направлениям инженерной специальности, что является его преимуществом. Изюминкой школы все-таки является подготовка ребят к возможности управления и создания БПЛА. Сейчас это любительские варианты, но есть и спортивные дроны, с которыми ребята планируют выступать на всероссийских соревнованиях», — заявил Лошкин.
Как сообщил педагог допобразования Павел Горнов, занятия организованы для ребят из 8 и 9 классов. Изначально программу внедрили в занятия технологией по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». С 1 сентября ученики центра начали изучать дроны с базовым функционалом, а к октябрю набралась группа, которая занимается сборкой и изучением дронов для соревнований и видеосъемки.
Горнов отметил, что ребята пишут управляющие программы, летают по точкам, устанавливают рысканье. Для этого в ОЦ существуют малая и большая полетные зоны.
«Эти знания применяются на самом деле повсеместно — любительская съемка, пожаротушение, сельское хозяйства, промышленность. Мы с ребятами познакомились на уроке технологии, изучали авиационное дело, и я пригласил их на дополнительные занятия», — сообщил Горнов.
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