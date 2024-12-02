02 декабря 2024

Пермяки стали дольше ждать трамваи

В Перми увеличилось время ожидания трамваев
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми трамваи приходится ждать по 30 минут
В Перми трамваи приходится ждать по 30 минут Фото:

В Перми ожидание трамваев увеличилось до 30 минут. Об этом URA.RU сообщила читательница.

«Трамваи временно ездят не до Перми 2, а до остановки „Красный Октябрь“. Маршрут стал длиннее, а дополнительные вагоны не запустили. Из-за этого интервал движения увеличился до 30 минут», — рассказала URA.RU пермячка Алина. Как пояснили корреспонденту агентства в МУП «Пермгорэлектротранс», количество вагонов на маршруте прописано в контракте.

Ранее сообщалось, что трамваи №№3, 4, 5, 7 и 11 не будут курсировать до Перми 2 с 30 ноября по 6 декабря. Это связано с кронированием деревьев.

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В Перми ожидание трамваев увеличилось до 30 минут. Об этом URA.RU сообщила читательница. «Трамваи временно ездят не до Перми 2, а до остановки „Красный Октябрь“. Маршрут стал длиннее, а дополнительные вагоны не запустили. Из-за этого интервал движения увеличился до 30 минут», — рассказала URA.RU пермячка Алина. Как пояснили корреспонденту агентства в МУП «Пермгорэлектротранс», количество вагонов на маршруте прописано в контракте. Ранее сообщалось, что трамваи №№3, 4, 5, 7 и 11 не будут курсировать до Перми 2 с 30 ноября по 6 декабря. Это связано с кронированием деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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