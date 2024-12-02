Пермяки стали дольше ждать трамваи

В Перми трамваи приходится ждать по 30 минут
В Перми ожидание трамваев увеличилось до 30 минут. Об этом URA.RU сообщила читательница.
«Трамваи временно ездят не до Перми 2, а до остановки „Красный Октябрь“. Маршрут стал длиннее, а дополнительные вагоны не запустили. Из-за этого интервал движения увеличился до 30 минут», — рассказала URA.RU пермячка Алина. Как пояснили корреспонденту агентства в МУП «Пермгорэлектротранс», количество вагонов на маршруте прописано в контракте.
Ранее сообщалось, что трамваи №№3, 4, 5, 7 и 11 не будут курсировать до Перми 2 с 30 ноября по 6 декабря. Это связано с кронированием деревьев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!