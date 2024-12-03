В Кремле намекнули на дату проведения пресс-конференции Путина

Песков: Кремль оперативно сообщит о дате проведения пресс-конференции Путина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
О дате проведения пресс-конференции Путина станет известно позже, заявил Песков Фото:

В Кремле оперативно проинформируют о дате проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Готовиться для этого, не надо. Телефон всегда под рукой. Обо всем сообщим», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что на пресс-конференцию Владимира Путина в декабре будут допущены журналисты из недружественных стран.

Кремль уже начинает рассылку приглашений СМИ. Песков также сообщил, что совместно с пресс-конференцией пройдет «прямая линия» президента.

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В Кремле оперативно проинформируют о дате проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Готовиться для этого, не надо. Телефон всегда под рукой. Обо всем сообщим», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что на пресс-конференцию Владимира Путина в декабре будут допущены журналисты из недружественных стран. Кремль уже начинает рассылку приглашений СМИ. Песков также сообщил, что совместно с пресс-конференцией пройдет «прямая линия» президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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