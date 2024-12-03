Политика Власть В Кремле намекнули на дату проведения пресс-конференции Путина Песков: Кремль оперативно сообщит о дате проведения пресс-конференции Путина 03 декабря 2024 в 14:16 Размер текста - 17 + О дате проведения пресс-конференции Путина станет известно позже, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле оперативно проинформируют о дате проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Готовиться для этого, не надо. Телефон всегда под рукой. Обо всем сообщим», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что на пресс-конференцию Владимира Путина в декабре будут допущены журналисты из недружественных стран. Кремль уже начинает рассылку приглашений СМИ. Песков также сообщил, что совместно с пресс-конференцией пройдет «прямая линия» президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кремле оперативно проинформируют о дате проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Готовиться для этого, не надо. Телефон всегда под рукой. Обо всем сообщим», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что на пресс-конференцию Владимира Путина в декабре будут допущены журналисты из недружественных стран. Кремль уже начинает рассылку приглашений СМИ. Песков также сообщил, что совместно с пресс-конференцией пройдет «прямая линия» президента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям