В Кремле намекнули на дату проведения пресс-конференции Путина

В Кремле оперативно проинформируют о дате проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Готовиться для этого, не надо. Телефон всегда под рукой. Обо всем сообщим», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что на пресс-конференцию Владимира Путина в декабре будут допущены журналисты из недружественных стран.
Кремль уже начинает рассылку приглашений СМИ. Песков также сообщил, что совместно с пресс-конференцией пройдет «прямая линия» президента.
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