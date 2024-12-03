Из Челябинска в Екатеринбург запустят новый поезд через Каменск-Уральский

Новый поезд «Финист» будет доезжать из Челябинска в Екатеринбург за четыре часа
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«Финист» проедет путь за четыре часа
«Финист» проедет путь за четыре часа Фото:

Из Челябинска в Екатеринбург с 15 декабря запустят новую электричку. Об этом сообщил первый зампред комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию челябинского заксобрания Владимир Перезолов.

«С 15 декабря ежедневно будут курсировать скорые пригородные поезда „Финист“ по дополнительному маршруту через Каменск-Уральский. Время в пути между двумя областными центрами по новому маршруту составит чуть более четырех часов. Пригородный поезд будет отправляться из Челябинска в семь утра, а из Екатеринбурга в 18 часов 25 минут», — цитируют Перезолова в пресс-службе заксобрания. Среди остановок — станции Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и Первомайская.

Перезолов добавил, что направление Челябинск — Екатеринбург является одним из самых востребованных у жителей. Сейчас в Екатеринбург челябинцы ездят на поезде «Орлан» через Верхний Уфалей, и эти поездки очень востребованы. Областной бюджет в этом году выделит 502,3 миллиона рублей, чтобы компенсировать перевозчику расходы на осуществление пригородных перевозок. Это позволяет предотвратить резкий рост стоимости билетов на электрички.

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Из Челябинска в Екатеринбург с 15 декабря запустят новую электричку. Об этом сообщил первый зампред комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию челябинского заксобрания Владимир Перезолов. «С 15 декабря ежедневно будут курсировать скорые пригородные поезда „Финист“ по дополнительному маршруту через Каменск-Уральский. Время в пути между двумя областными центрами по новому маршруту составит чуть более четырех часов. Пригородный поезд будет отправляться из Челябинска в семь утра, а из Екатеринбурга в 18 часов 25 минут», — цитируют Перезолова в пресс-службе заксобрания. Среди остановок — станции Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и Первомайская. Перезолов добавил, что направление Челябинск — Екатеринбург является одним из самых востребованных у жителей. Сейчас в Екатеринбург челябинцы ездят на поезде «Орлан» через Верхний Уфалей, и эти поездки очень востребованы. Областной бюджет в этом году выделит 502,3 миллиона рублей, чтобы компенсировать перевозчику расходы на осуществление пригородных перевозок. Это позволяет предотвратить резкий рост стоимости билетов на электрички.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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