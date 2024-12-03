В Свердловской области в 2025 году на социальные нужды потратят 330 млрд рублей. Фото

03 декабря 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Большая часть денег из бюджета пойдет на поддержку социальных инициатив Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Дефицитный бюджет Свердловской области — 2025 В Свердловской области расходы на социальную сферу в 2025 году составят 61% от общего бюджета, а именно 329,1 млрд рублей. Из них 142,2 млрд пойдут на развитие образования. Итоги большого бюджетного процесса, который завершился сегодня, подвела спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. «Мы достаточно быстро приняли законопроект об областном бюджете на 2025 год. Однако этому предшествовала кропотливая работа длиной в несколько месяцев в рамках временной согласительной комиссии, работы вместе с региональным минфином. Все системные вопросы, которые необходимо было включить в обсуждение, были учтены. Бюджет сохраняет социальную направленность — 61%, а именно 329,1 миллиарда рублей, составят расходы на социальную сферу», — заявила Бабушкина. Бюджет, по ее словам, получился взвешенным и оптимистичным. Деньги пойдут не только на развитие образования. Еще 56,6 млрд рублей выделят на систему здравоохранения, 7,3 млрд — на развитие физической культуры и спорта, 5,9 млрд — расходы на культуру. В первоначальном проекте бюджета цифры были меньше. Как ранее сообщало URA.RU, общий объем доходов областного бюджета на 2025 год составит 483,8 млрд рублей, расходов — 529,1 млрд. Дефицит увеличится на 1,3 млрд и составит в целом 45,3 млрд. Во время согласительных процедур депутаты рассмотрели 242 обращения. Людмила Бабушкина проделанной работой довольна Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области расходы на социальную сферу в 2025 году составят 61% от общего бюджета, а именно 329,1 млрд рублей. Из них 142,2 млрд пойдут на развитие образования. Итоги большого бюджетного процесса, который завершился сегодня, подвела спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. «Мы достаточно быстро приняли законопроект об областном бюджете на 2025 год. Однако этому предшествовала кропотливая работа длиной в несколько месяцев в рамках временной согласительной комиссии, работы вместе с региональным минфином. Все системные вопросы, которые необходимо было включить в обсуждение, были учтены. Бюджет сохраняет социальную направленность — 61%, а именно 329,1 миллиарда рублей, составят расходы на социальную сферу», — заявила Бабушкина. Бюджет, по ее словам, получился взвешенным и оптимистичным. Деньги пойдут не только на развитие образования. Еще 56,6 млрд рублей выделят на систему здравоохранения, 7,3 млрд — на развитие физической культуры и спорта, 5,9 млрд — расходы на культуру. В первоначальном проекте бюджета цифры были меньше. Как ранее сообщало URA.RU, общий объем доходов областного бюджета на 2025 год составит 483,8 млрд рублей, расходов — 529,1 млрд. Дефицит увеличится на 1,3 млрд и составит в целом 45,3 млрд. Во время согласительных процедур депутаты рассмотрели 242 обращения.