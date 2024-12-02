02 декабря 2024

В ХМАО бывший судебный пристав пойдет под суд за халатность

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава Фото:

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) направила в суд дело в отношении бывшего судебного пристава, которая обвиняется в халатности и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Обвиняемая с целью улучшения результатов служебной деятельности в рамках работы с исполнительными производствами допускала халатность. Ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности и совершала действия, явно выходящие за пределы её полномочий», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Из-за ее действий пострадали 36 граждан, которые не получили деньги на содержание несовершеннолетних детей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) направила в суд дело в отношении бывшего судебного пристава, которая обвиняется в халатности и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Обвиняемая с целью улучшения результатов служебной деятельности в рамках работы с исполнительными производствами допускала халатность. Ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности и совершала действия, явно выходящие за пределы её полномочий», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Из-за ее действий пострадали 36 граждан, которые не получили деньги на содержание несовершеннолетних детей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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