В ХМАО бывший судебный пристав пойдет под суд за халатность

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) направила в суд дело в отношении бывшего судебного пристава, которая обвиняется в халатности и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Обвиняемая с целью улучшения результатов служебной деятельности в рамках работы с исполнительными производствами допускала халатность. Ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности и совершала действия, явно выходящие за пределы её полномочий», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Из-за ее действий пострадали 36 граждан, которые не получили деньги на содержание несовершеннолетних детей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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