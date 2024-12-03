«Яндекс» объяснил высокие цены на такси

В приложении «Яндекс Go» появится детализация цен на поездки в такси
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Пользователи «Яндекс Go» смогут узнать, из чего складывается стоимость на поездки
Пользователи «Яндекс Go» смогут узнать, из чего складывается стоимость на поездки Фото:

«Яндекс Go» внедряет новую функцию детализации цен на поездки в такси, позволяющую пользователям видеть полную структуру стоимости до момента заказа. Об этом сообщила пресс-служба компании «Яндекс».

«В детализации цены несколько блоков: стоимость подачи автомобиля, базовый тариф — суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка в периоды повышенного спроса, если она есть, и стоимость дополнительных опций, например за детское кресло или за перевозку животных», — заявили представители компании. Их слова приводит РБК.

Благодаря новой функции пользователи смогут более осознанно подходить к выбору времени поездки и тарифа. Чтобы узнать, из чего складывается стоимость поездки, необходимо нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута. Это позволит пассажирам либо подождать уменьшения цен в периоды высокого спроса, либо выбрать другие доступные опции.

В «Яндексе» также отметили, что увеличение стоимости услуг такси в час пик или непогоду — это временная мера для привлечения большего числа водителей. В условиях непогоды количество доступных водителей снижается, что, в свою очередь, увеличивает длительность поездок.

В этом случае цены рассчитываются с помощью автоматических алгоритмов: к стоимости подачи автомобиля добавляется надбавка, а цена минут и километров умножается на коэффициент повышенного спроса. Когда спрос на такси выравнивается с количеством свободных машин, цены снижаются до обычных.

Ранее председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков заявил, что одной из причин роста цен на такси стали китайские автомобили, не адаптированные к российским условиям. По его словам, срок эксплуатации этих авто низок из-за чего увеличилась частота ремонта и появились допрасходы. Он добавил, что дополнительное давление на рынок такси также оказал и массовый отток водителей, вызванный запретами на работу мигрантов в этой сфере в ряде российских регионов.

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«Яндекс Go» внедряет новую функцию детализации цен на поездки в такси, позволяющую пользователям видеть полную структуру стоимости до момента заказа. Об этом сообщила пресс-служба компании «Яндекс». «В детализации цены несколько блоков: стоимость подачи автомобиля, базовый тариф — суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка в периоды повышенного спроса, если она есть, и стоимость дополнительных опций, например за детское кресло или за перевозку животных», — заявили представители компании. Их слова приводит РБК. Благодаря новой функции пользователи смогут более осознанно подходить к выбору времени поездки и тарифа. Чтобы узнать, из чего складывается стоимость поездки, необходимо нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута. Это позволит пассажирам либо подождать уменьшения цен в периоды высокого спроса, либо выбрать другие доступные опции. В «Яндексе» также отметили, что увеличение стоимости услуг такси в час пик или непогоду — это временная мера для привлечения большего числа водителей. В условиях непогоды количество доступных водителей снижается, что, в свою очередь, увеличивает длительность поездок. В этом случае цены рассчитываются с помощью автоматических алгоритмов: к стоимости подачи автомобиля добавляется надбавка, а цена минут и километров умножается на коэффициент повышенного спроса. Когда спрос на такси выравнивается с количеством свободных машин, цены снижаются до обычных. Ранее председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков заявил, что одной из причин роста цен на такси стали китайские автомобили, не адаптированные к российским условиям. По его словам, срок эксплуатации этих авто низок из-за чего увеличилась частота ремонта и появились допрасходы. Он добавил, что дополнительное давление на рынок такси также оказал и массовый отток водителей, вызванный запретами на работу мигрантов в этой сфере в ряде российских регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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