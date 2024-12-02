Аналитики определили во сколько жителям ХМАО обойдется завести домашнее животное

Чтобы подготовится к появлению кошки или собаки, жители Югры тратят чуть менее десяти тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг».
«В октябре этого года жители Ханты-Мансийского автономного округа на подготовку к появлению в доме собаки выделяют в среднем 7 500 рублей, а кошки — 8 100 рублей», — говорится в исследовании. Сумма, необходимая для содержания животного, зависит от нескольких факторов, начиная с количества и бренда еды для питомца, заканчивая ветеринарными счетами.
Помимо корма, югорчане покупают аксессуары для питомцев. Например, лежанка для животного средних размеров обойдется около 800 рублей, а переноска — 1 400 рублей. Средняя стоимость игрушек для питомцев в Югре составляет около 400 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных кошках и собаках у жителей ХМАО. Тогда любимыми породами стали сибирские, невские маскарадные, а также самоедские лайки и аляскинские маламуты.
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