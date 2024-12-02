02 декабря 2024

Аналитики определили во сколько жителям ХМАО обойдется завести домашнее животное

«Авито»: жители ХМАО тратят почти 10 тысяч на подготовку к появлению питомца
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы подготовится к появлению питомца в доме, югорчане тратят менее 10 тысяч рублей
Чтобы подготовится к появлению питомца в доме, югорчане тратят менее 10 тысяч рублей Фото:

Чтобы подготовится к появлению кошки или собаки, жители Югры тратят чуть менее десяти тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг».

«В октябре этого года жители Ханты-Мансийского автономного округа на подготовку к появлению в доме собаки выделяют в среднем 7 500 рублей, а кошки — 8 100 рублей», — говорится в исследовании. Сумма, необходимая для содержания животного, зависит от нескольких факторов, начиная с количества и бренда еды для питомца, заканчивая ветеринарными счетами.

Помимо корма, югорчане покупают аксессуары для питомцев. Например, лежанка для животного средних размеров обойдется около 800 рублей, а переноска — 1 400 рублей. Средняя стоимость игрушек для питомцев в Югре составляет около 400 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных кошках и собаках у жителей ХМАО. Тогда любимыми породами стали сибирские, невские маскарадные, а также самоедские лайки и аляскинские маламуты.

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Чтобы подготовится к появлению кошки или собаки, жители Югры тратят чуть менее десяти тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг». «В октябре этого года жители Ханты-Мансийского автономного округа на подготовку к появлению в доме собаки выделяют в среднем 7 500 рублей, а кошки — 8 100 рублей», — говорится в исследовании. Сумма, необходимая для содержания животного, зависит от нескольких факторов, начиная с количества и бренда еды для питомца, заканчивая ветеринарными счетами. Помимо корма, югорчане покупают аксессуары для питомцев. Например, лежанка для животного средних размеров обойдется около 800 рублей, а переноска — 1 400 рублей. Средняя стоимость игрушек для питомцев в Югре составляет около 400 рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных кошках и собаках у жителей ХМАО. Тогда любимыми породами стали сибирские, невские маскарадные, а также самоедские лайки и аляскинские маламуты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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