Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога получил автограф от известного бойца смешанных единоборств Петра Ян, который тренируется в екатеринбургском клубе «Архангел Михаил». Фотографию подарка он опубликовал в личном аккаунте в telegram.
«Подарок от чемпиона», — подписал Жога. «Артему Владимировичу от Петра Ян», — написал в свою очередь на сувенире спортсмен.
Петр Ян — известный российский спортсмен в области смешанных боевых искусств, ранее он завоевал титул чемпиона ACB в категории легчайшего веса. Также он является бывшим чемпионом UFC и временным чемпионом UFC в легчайшем весе. На счету Яна 18 побед и пять поражений.
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