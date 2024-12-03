Полпред Жога подружился со звездой UFC. Скрин

Боец ММА Петр Ян дал автограф уральскому полпреду Жоге

03 декабря 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Артем Жога активно знакомится с местной повесткой Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога получил автограф от известного бойца смешанных единоборств Петра Ян, который тренируется в екатеринбургском клубе «Архангел Михаил». Фотографию подарка он опубликовал в личном аккаунте в telegram. «Подарок от чемпиона», — подписал Жога. «Артему Владимировичу от Петра Ян», — написал в свою очередь на сувенире спортсмен. Петр Ян — известный российский спортсмен в области смешанных боевых искусств, ранее он завоевал титул чемпиона ACB в категории легчайшего веса. Также он является бывшим чемпионом UFC и временным чемпионом UFC в легчайшем весе. На счету Яна 18 побед и пять поражений. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога получил автограф от известного бойца смешанных единоборств Петра Ян, который тренируется в екатеринбургском клубе «Архангел Михаил». Фотографию подарка он опубликовал в личном аккаунте в telegram. «Подарок от чемпиона», — подписал Жога. «Артему Владимировичу от Петра Ян», — написал в свою очередь на сувенире спортсмен. Петр Ян — известный российский спортсмен в области смешанных боевых искусств, ранее он завоевал титул чемпиона ACB в категории легчайшего веса. Также он является бывшим чемпионом UFC и временным чемпионом UFC в легчайшем весе. На счету Яна 18 побед и пять поражений.