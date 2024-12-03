Полпред Жога подружился со звездой UFC. Скрин

Боец ММА Петр Ян дал автограф уральскому полпреду Жоге
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Визит Артема Жоги в Дом добровольца и встреча с активом Всероссийского студенческого корпуса. Екатеринбург, жога артем
Артем Жога активно знакомится с местной повесткой Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога получил автограф от известного бойца смешанных единоборств Петра Ян, который тренируется в екатеринбургском клубе «Архангел Михаил». Фотографию подарка он опубликовал в личном аккаунте в telegram.

«Подарок от чемпиона», — подписал Жога. «Артему Владимировичу от Петра Ян», — написал в свою очередь на сувенире спортсмен.

Петр Ян — известный российский спортсмен в области смешанных боевых искусств, ранее он завоевал титул чемпиона ACB в категории легчайшего веса. Также он является бывшим чемпионом UFC и временным чемпионом UFC в легчайшем весе. На счету Яна 18 побед и пять поражений.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога получил автограф от известного бойца смешанных единоборств Петра Ян, который тренируется в екатеринбургском клубе «Архангел Михаил». Фотографию подарка он опубликовал в личном аккаунте в telegram. «Подарок от чемпиона», — подписал Жога. «Артему Владимировичу от Петра Ян», — написал в свою очередь на сувенире спортсмен. Петр Ян — известный российский спортсмен в области смешанных боевых искусств, ранее он завоевал титул чемпиона ACB в категории легчайшего веса. Также он является бывшим чемпионом UFC и временным чемпионом UFC в легчайшем весе. На счету Яна 18 побед и пять поражений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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