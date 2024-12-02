02 декабря 2024

Компания миллиардера из ХМАО показала новогодние подарки для детей сотрудников. Фото

Компания «Аргос» из ХМАО начала выдавать подарки на Новый год детям работников
© Служба новостей «URA.RU»
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Подарки на Новый год начали получать дети сотрудников крупнейшей нефтесервисной компании из ХМАО
Подарки на Новый год начали получать дети сотрудников крупнейшей нефтесервисной компании из ХМАО Фото:

Крупнейшая компания нефтесервисной отрасли «Аргос» из ХМАО, принадлежащая миллиардеру Равилю Салихову, показала новогодние подарки для детей своих сотрудников. Фотографии презентов размещены на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Первая ласточка, получившая детский Новогодний подарок компании», — указано в сообщении. Набор включает включают традиционные новогодние сладости и мягкую игрушку в фирменной сумке

Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Аргос», чтобы узнать подробности новогодней акции. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Равиль и Ринат Салиховы, владельцы компании «Аргос», входят в десятку богатейших людей ХМАО. В 2023 году их компания увеличила чистую прибыль почти вдвое: с 4,3 до 7,9 млрд рублей.

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Крупнейшая компания нефтесервисной отрасли «Аргос» из ХМАО, принадлежащая миллиардеру Равилю Салихову, показала новогодние подарки для детей своих сотрудников. Фотографии презентов размещены на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте». «Первая ласточка, получившая детский Новогодний подарок компании», — указано в сообщении. Набор включает включают традиционные новогодние сладости и мягкую игрушку в фирменной сумке Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Аргос», чтобы узнать подробности новогодней акции. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Равиль и Ринат Салиховы, владельцы компании «Аргос», входят в десятку богатейших людей ХМАО. В 2023 году их компания увеличила чистую прибыль почти вдвое: с 4,3 до 7,9 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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