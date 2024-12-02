Крупнейшая компания нефтесервисной отрасли «Аргос» из ХМАО, принадлежащая миллиардеру Равилю Салихову, показала новогодние подарки для детей своих сотрудников. Фотографии презентов размещены на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте».
«Первая ласточка, получившая детский Новогодний подарок компании», — указано в сообщении. Набор включает включают традиционные новогодние сладости и мягкую игрушку в фирменной сумке
Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Аргос», чтобы узнать подробности новогодней акции. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Равиль и Ринат Салиховы, владельцы компании «Аргос», входят в десятку богатейших людей ХМАО. В 2023 году их компания увеличила чистую прибыль почти вдвое: с 4,3 до 7,9 млрд рублей.
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