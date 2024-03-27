Семья нефтяных магнатов из ХМАО за год увеличила капитал на 8 миллиардов рублей

Нефтесервисная компания миллиардеров из ХМАО за год вдвое увеличила прибыль

28 марта 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Владельцы нефтесервиса из ХМАО в 2023 году стали еще богаче Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Владельцы нефтесервисной компании «Аргос» в ХМАО — Равиль и Ринат Салиховы (отец и сын), входящие в число богатейших людей региона, за год увеличили свой капитал почти на восемь миллиардов рублей. По данным финансового отчета, чистая прибыль их предприятия выросла почти вдвое. «Чистая прибыль ООО „Аргос“ за 2023 год составила 7 940 020 000 рублей. В 2022 году чистая прибыль предприятия — 4 308 948 000 рублей», — указано в бухгалтерском отчете компании «Аргос» за 2023 год на информационном ресурсе ФНС России. Активы нефтесервисного предприятия «Аргос», которое учредил Салихов-старший, оцениваются в 22 млрд рублей. За 2023 год выручка компании выросла на 13 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что Равиль Салихов занимает четвертое место в десятке самых богатых людей Югры. Его сын Ринат, владеющий 15% акций — на 9-м месте рейтинга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцы нефтесервисной компании «Аргос» в ХМАО — Равиль и Ринат Салиховы (отец и сын), входящие в число богатейших людей региона, за год увеличили свой капитал почти на восемь миллиардов рублей. По данным финансового отчета, чистая прибыль их предприятия выросла почти вдвое. «Чистая прибыль ООО „Аргос“ за 2023 год составила 7 940 020 000 рублей. В 2022 году чистая прибыль предприятия — 4 308 948 000 рублей», — указано в бухгалтерском отчете компании «Аргос» за 2023 год на информационном ресурсе ФНС России. Активы нефтесервисного предприятия «Аргос», которое учредил Салихов-старший, оцениваются в 22 млрд рублей. За 2023 год выручка компании выросла на 13 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что Равиль Салихов занимает четвертое место в десятке самых богатых людей Югры. Его сын Ринат, владеющий 15% акций — на 9-м месте рейтинга.