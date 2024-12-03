Глава СПЧ призвал «не суетиться» с запретами религиозной одежды в школах

Региональные власти не должны спешить с решением о введении запрета на ношение религиозной одежды в образовательных учреждениях. Об этом сообщил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что пример Владимирской области, где впервые ввели подобный запрет, не стоит переносить в другие регионы.
«Если во Владимире получится, это его дело. В конце концов, это компетенция региональной власти, но пример Владимира немедленно переносить на другие регионы было бы опрометчиво», — отметил Фадеев. Его слова приводит РБК. Он также подчеркнул, что пока нет единой позиции по этому вопросу, которая удовлетворила бы всех.
По словам Фадеева, сложность введения таких мер связана с различиями в представлениях общества о том, как должна одеваться мусульманская женщина, а также с особенностями восприятия различных мусульманских женских нарядов. Глава СПЧ отметил, что платок и хиджаб воспринимаются по-разному: платок — это традиция, а хиджаб может символизировать демонстративную религиозность. Он призвал не спешить с решениями, подчеркивая, что это не только религиозный вопрос, но и отношение общества к мусульманским традициям. Фадеев признал, что хотя запрет на никабы пока не введен, многие согласны с тем, что они неуместны в России.
В конце октября министерство образования Владимирской области запретило носить хиджабы и никабы в школах из-за конфликтов между учащимися. Решение раскритиковал муфтий Чечни Салах Межиев, заявив, что оно противоречит Конституции и несправедливо касается только исламской одежды. Депутат Госдумы Адам Делимханов назвал сторонников запрета «безответственными людьми» и обвинил их в подрыве стабильности общества.
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