Депутата думы Нижневартовска (ХМАО) Руслана Куштанова подозревают в пьянстве за рулем. По данным источников URA.RU, народный избранник устроил тройное ДТП на Комсомольском бульваре — он влетел в стоящую на перекрестке белую «Хонду» на своем кроссовере. От удара хетчбэк развернуло и вынесло на встречную полосу, и в нее врезался седан.
«Машину Куштанова опознали по номерам. От освидетельствования он отказался», — сообщает инсайдер. Об этом заявляют сразу несколько не связанных друг с другом источников на условиях анонимности.
По данным собеседников агентства в местном истеблишменте, Куштанов может лишиться мандата в гордуме и членства в «Единой России», пробыв депутатом чуть больше года. Он выиграл выборы осенью 2023 года на избирательном округе № 2, когда умер депутат Андрей Лицук.
Примечательно, что Куштанов возглавляет городскую спортшколу олимпийского резерва и даже носит статус заслуженного тренера России. Он был наставником олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева. «Похоже, что ДТП пытаются замять — на сайте мирового суда фамилии депутата еще нет, хотя авария произошла в воскресенье 1 декабря», — отмечает собеседник агентства.
Официально подтвердить информацию о том, что виновником аварии был именно депутат Куштанов, на момент публикации новости не удалось. В пресс-службу УМФД по ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Куштанов не ответил на звонок журналиста агентства.
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