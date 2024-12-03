Тренер олимпийского чемпиона из ХМАО рискует потерять депутатский мандат из-за пьяного ДТП. Инсайд

Депутата Куштанова из Нижневартовска подозревают в совершении пьяной аварии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутата думы Нижневартовска Руслана Куштанова подозревают в пьянстве за рулем
Депутата думы Нижневартовска Руслана Куштанова подозревают в пьянстве за рулем Фото:

Депутата думы Нижневартовска (ХМАО) Руслана Куштанова подозревают в пьянстве за рулем. По данным источников URA.RU, народный избранник устроил тройное ДТП на Комсомольском бульваре — он влетел в стоящую на перекрестке белую «Хонду» на своем кроссовере. От удара хетчбэк развернуло и вынесло на встречную полосу, и в нее врезался седан.

«Машину Куштанова опознали по номерам. От освидетельствования он отказался», — сообщает инсайдер. Об этом заявляют сразу несколько не связанных друг с другом источников на условиях анонимности.

По данным собеседников агентства в местном истеблишменте, Куштанов может лишиться мандата в гордуме и членства в «Единой России», пробыв депутатом чуть больше года. Он выиграл выборы осенью 2023 года на избирательном округе № 2, когда умер депутат Андрей Лицук.

Примечательно, что Куштанов возглавляет городскую спортшколу олимпийского резерва и даже носит статус заслуженного тренера России. Он был наставником олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева. «Похоже, что ДТП пытаются замять — на сайте мирового суда фамилии депутата еще нет, хотя авария произошла в воскресенье 1 декабря», — отмечает собеседник агентства.

Официально подтвердить информацию о том, что виновником аварии был именно депутат Куштанов, на момент публикации новости не удалось. В пресс-службу УМФД по ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Куштанов не ответил на звонок журналиста агентства.

<a href=»https://vk.com/video404052969_456239143»>Видео Александра Грита «Вконтакте», https://vk.com/video404052969_456239143</a>

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутата думы Нижневартовска (ХМАО) Руслана Куштанова подозревают в пьянстве за рулем. По данным источников URA.RU, народный избранник устроил тройное ДТП на Комсомольском бульваре — он влетел в стоящую на перекрестке белую «Хонду» на своем кроссовере. От удара хетчбэк развернуло и вынесло на встречную полосу, и в нее врезался седан. «Машину Куштанова опознали по номерам. От освидетельствования он отказался», — сообщает инсайдер. Об этом заявляют сразу несколько не связанных друг с другом источников на условиях анонимности. По данным собеседников агентства в местном истеблишменте, Куштанов может лишиться мандата в гордуме и членства в «Единой России», пробыв депутатом чуть больше года. Он выиграл выборы осенью 2023 года на избирательном округе № 2, когда умер депутат Андрей Лицук. Примечательно, что Куштанов возглавляет городскую спортшколу олимпийского резерва и даже носит статус заслуженного тренера России. Он был наставником олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева. «Похоже, что ДТП пытаются замять — на сайте мирового суда фамилии депутата еще нет, хотя авария произошла в воскресенье 1 декабря», — отмечает собеседник агентства. Официально подтвердить информацию о том, что виновником аварии был именно депутат Куштанов, на момент публикации новости не удалось. В пресс-службу УМФД по ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Куштанов не ответил на звонок журналиста агентства. <a href=»https://vk.com/video404052969_456239143»>Видео Александра Грита «Вконтакте», https://vk.com/video404052969_456239143</a>
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...