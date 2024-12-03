Российский президент Владимир Путин лично пообщался с военными, которые получили ранения при выполнении боевых задач в зоне СВО и теперь вынуждены использовать протезы. В разговоре с одним из них глава страны не смог сдержать эмоций, когда боец подчеркнул, что уже вновь успел отправиться на фронт после ранения. Путин по-доброму рассмеялся и пожал руку.
«Привык уже [к протезу], на фронт съездил», — поделился в разговоре с президентом один из бойцов на территории Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО). В ответ российский глава выразил искреннее удивление от самоотверженности военного и даже рассмеялся.
«На фронт съездил?» — переспросил Путин с улыбкой. Далее он пожелал военному удачи. Соответствующий диалог передает корреспондент URA.RU с места событий.
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