Путин не смог сдержать эмоции, слушая раненого бойца СВО. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин не сдержал эмоций от самоотверженности бойца СВО, вновь отправившегося на фронт после ранения
Владимир Путин не сдержал эмоций от самоотверженности бойца СВО, вновь отправившегося на фронт после ранения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский президент Владимир Путин лично пообщался с военными, которые получили ранения при выполнении боевых задач в зоне СВО и теперь вынуждены использовать протезы. В разговоре с одним из них глава страны не смог сдержать эмоций, когда боец подчеркнул, что уже вновь успел отправиться на фронт после ранения. Путин по-доброму рассмеялся и пожал руку. 

«Привык уже [к протезу], на фронт съездил», — поделился в разговоре с президентом один из бойцов на территории Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО). В ответ российский глава выразил искреннее удивление от самоотверженности военного и даже рассмеялся.

«На фронт съездил?» — переспросил Путин с улыбкой. Далее он пожелал военному удачи. Соответствующий диалог передает корреспондент URA.RU с места событий.

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Российский президент Владимир Путин лично пообщался с военными, которые получили ранения при выполнении боевых задач в зоне СВО и теперь вынуждены использовать протезы. В разговоре с одним из них глава страны не смог сдержать эмоций, когда боец подчеркнул, что уже вновь успел отправиться на фронт после ранения. Путин по-доброму рассмеялся и пожал руку.  «Привык уже [к протезу], на фронт съездил», — поделился в разговоре с президентом один из бойцов на территории Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО). В ответ российский глава выразил искреннее удивление от самоотверженности военного и даже рассмеялся. «На фронт съездил?» — переспросил Путин с улыбкой. Далее он пожелал военному удачи. Соответствующий диалог передает корреспондент URA.RU с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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