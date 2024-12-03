Во время военных учений в Средиземном море экипажи российских фрегатов «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» успешно отработали стрельбу гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом сообщило Министерство обороны России.
На опубликованных кадрах виден момент пуска ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков». Видео опубликовано в telegram-канале РИА Новости.
«Циркон» — это гиперзвуковая противокорабельная ракета. Она обладает скоростью до девяти Махов и дальностью более одной тысячи километров. Запускается с фрегатов и подводных лодок. Основная задача — уничтожение надводных кораблей и военных объектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.