МО РФ отработало пуски ракет с российского ВМФ. Видео

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Экипажи ВМФ РФ провели испытания ракеты «Циркон»
Экипажи ВМФ РФ провели испытания ракеты «Циркон» Фото:

Во время военных учений в Средиземном море экипажи российских фрегатов «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» успешно отработали стрельбу гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом сообщило Министерство обороны России.

На опубликованных кадрах виден момент пуска ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков». Видео опубликовано в telegram-канале РИА Новости.

«Циркон» — это гиперзвуковая противокорабельная ракета. Она обладает скоростью до девяти Махов и дальностью более одной тысячи километров. Запускается с фрегатов и подводных лодок. Основная задача — уничтожение надводных кораблей и военных объектов.

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Во время военных учений в Средиземном море экипажи российских фрегатов «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» успешно отработали стрельбу гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом сообщило Министерство обороны России. На опубликованных кадрах виден момент пуска ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков». Видео опубликовано в telegram-канале РИА Новости. «Циркон» — это гиперзвуковая противокорабельная ракета. Она обладает скоростью до девяти Махов и дальностью более одной тысячи километров. Запускается с фрегатов и подводных лодок. Основная задача — уничтожение надводных кораблей и военных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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