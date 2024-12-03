Матвиенко попросила Минздрав устранить недовольство среди врачей из-за новых клинических рекомендаций

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила необходимость разъяснить регионам о необходимости проведения клинических мероприятий. По ее словам, новые требования должны стать нормой со следующего года. Соответствующие профилактические мероприятия Матвиенко возложила на Минздрав России.
«Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. <...> Если вы убеждены, что поступаете правильно, то вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионами, но напряжение нарастает и не реагировать на него нельзя», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями. Ее слова передает ТАСС.
Такая встреча уже проводилась с медицинскими работниками, подчеркнул заместитель Минздрава РФ Олег Салагай. В рамках встречи были озвучены предложения по регулированию соответствующего законопроекта, который планируют ввести с 1 января 2025 года.
В 2018 году в закон «Об основах охраны здоровья граждан» были внесены изменения, касающиеся клинических рекомендаций. Согласно этим изменениям, начиная с 2024 года, оказание медицинской помощи населению должно проводиться в соответствии с клиническими рекомендациями, за исключением случаев, когда проводится клиническая апробация. Однако, в декабре 2023 года были приняты дополнительные поправки, согласно которым срок переходного периода для медицинских учреждений на адаптацию к новым требованиям был продлен до 1 января 2025 года.
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