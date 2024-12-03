Биатлонисты ХМАО начали тренировки по стрельбе в новом Центре лыжного спорта

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В биатлонном центре Нижневартовска, который был сдан в полуготовом состоянии, прошла первая тренировка
В биатлонном центре Нижневартовска, который был сдан в полуготовом состоянии, прошла первая тренировка Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) начал работу новый Центр лыжного спорта. Сегодня — 3 декабря — там состоялась первая тренировка команды биатлонистов. Спортсмены опробовали новое стрельбище и высоко оценили мощности объекта, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

«Первая тренировка по стрельбе состоялась! Нижневартовские биатлонисты опробовали стрельбище Центра лыжного спорта. Постепенно новый объект начинает работать на полную мощь, а значит наши спортсмены смогут эффективнее тренироваться и побеждать на турнирах самого высокого уровня», — написал Кощенко в своем telegram-канале.

Он также добавил, что центр доступен не только профессиональным спортсменам, но и любому желающему. Для тех, у кого нет своего инвентаря — на объекте работает прокат. «Искренне рад, что возможностей для активного отдыха у вартовчан становится всё больше!» — подытожил глава города.

Ранее URA.RU писало, что биатлонный центр Нижневартовска был сдан в полуготовом состоянии. По итогам повторного обследования выдан акт о соответствии открытого тира Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем.

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В Нижневартовске (ХМАО) начал работу новый Центр лыжного спорта. Сегодня — 3 декабря — там состоялась первая тренировка команды биатлонистов. Спортсмены опробовали новое стрельбище и высоко оценили мощности объекта, сообщил глава города Дмитрий Кощенко. «Первая тренировка по стрельбе состоялась! Нижневартовские биатлонисты опробовали стрельбище Центра лыжного спорта. Постепенно новый объект начинает работать на полную мощь, а значит наши спортсмены смогут эффективнее тренироваться и побеждать на турнирах самого высокого уровня», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Он также добавил, что центр доступен не только профессиональным спортсменам, но и любому желающему. Для тех, у кого нет своего инвентаря — на объекте работает прокат. «Искренне рад, что возможностей для активного отдыха у вартовчан становится всё больше!» — подытожил глава города. Ранее URA.RU писало, что биатлонный центр Нижневартовска был сдан в полуготовом состоянии. По итогам повторного обследования выдан акт о соответствии открытого тира Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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