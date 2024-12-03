03 декабря 2024

Песков: оснований для переговоров России и Украины нет

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что двусторонние отношения с Катаром развиваются хорошо Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет. По его словам, многие страны предлагают стать посредниками в переговорах, среди них Катар.

«Пока нет никаких оснований для переговоров. Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию», — заявил Дмитрий Песков в беседе с «Известиями». Он отметил, что Эмират эффективно работает в плане посреднических услуг.

Песков добавил, что двусторонние отношения с Катаром развиваются хорошо. «Мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — сообщил он.

Ранее Песков ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что «Россия должна пойти на три буквы». Он заявил, что в России «более конструктивная повестка дня».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет. По его словам, многие страны предлагают стать посредниками в переговорах, среди них Катар. «Пока нет никаких оснований для переговоров. Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию», — заявил Дмитрий Песков в беседе с «Известиями». Он отметил, что Эмират эффективно работает в плане посреднических услуг. Песков добавил, что двусторонние отношения с Катаром развиваются хорошо. «Мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — сообщил он. Ранее Песков ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что «Россия должна пойти на три буквы». Он заявил, что в России «более конструктивная повестка дня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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