Песков: оснований для переговоров России и Украины нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет. По его словам, многие страны предлагают стать посредниками в переговорах, среди них Катар.
«Пока нет никаких оснований для переговоров. Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию», — заявил Дмитрий Песков в беседе с «Известиями». Он отметил, что Эмират эффективно работает в плане посреднических услуг.
Песков добавил, что двусторонние отношения с Катаром развиваются хорошо. «Мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — сообщил он.
Ранее Песков ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что «Россия должна пойти на три буквы». Он заявил, что в России «более конструктивная повестка дня».
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