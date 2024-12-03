Песков: оснований для переговоров России и Украины нет

04 декабря 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что двусторонние отношения с Катаром развиваются хорошо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет. По его словам, многие страны предлагают стать посредниками в переговорах, среди них Катар. «Пока нет никаких оснований для переговоров. Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию», — заявил Дмитрий Песков в беседе с «Известиями». Он отметил, что Эмират эффективно работает в плане посреднических услуг. Песков добавил, что двусторонние отношения с Катаром развиваются хорошо. «Мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — сообщил он. Ранее Песков ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что «Россия должна пойти на три буквы». Он заявил, что в России «более конструктивная повестка дня». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет. По его словам, многие страны предлагают стать посредниками в переговорах, среди них Катар. «Пока нет никаких оснований для переговоров. Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию», — заявил Дмитрий Песков в беседе с «Известиями». Он отметил, что Эмират эффективно работает в плане посреднических услуг. Песков добавил, что двусторонние отношения с Катаром развиваются хорошо. «Мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — сообщил он. Ранее Песков ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что «Россия должна пойти на три буквы». Он заявил, что в России «более конструктивная повестка дня».