Песков ответил на вопрос об оскорблении Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России «более конструктивная повестка дня». Так он ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что «Россия должна пойти на три буквы».
«В РФ сейчас „более конструктивная повестка дня“», — сообщил Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос журналиста Александра Юнашева об отношении к словам Зеленского, видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Песков отметил, что не слышал заявления лидера Украины.
Зеленский сделал оскорбительное заявление в адрес России во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в ответ на вопрос о том, на что должна пойти Москва для урегулирования конфликта. После этого представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Шольц не осознает, что слова украинского лидера, адресованные России с посланием «на три буквы», на самом деле касались ФРГ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.