Песков ответил на вопрос об оскорблении Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России конструктивная повестка дня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России конструктивная повестка дня Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России «более конструктивная повестка дня». Так он ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что «Россия должна пойти на три буквы».

«В РФ сейчас „более конструктивная повестка дня“», — сообщил Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос журналиста Александра Юнашева об отношении к словам Зеленского, видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Песков отметил, что не слышал заявления лидера Украины. 

Зеленский сделал оскорбительное заявление в адрес России во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в ответ на вопрос о том, на что должна пойти Москва для урегулирования конфликта. После этого представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Шольц не осознает, что слова украинского лидера, адресованные России с посланием «на три буквы», на самом деле касались ФРГ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России «более конструктивная повестка дня». Так он ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что «Россия должна пойти на три буквы». «В РФ сейчас „более конструктивная повестка дня“», — сообщил Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос журналиста Александра Юнашева об отношении к словам Зеленского, видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Песков отметил, что не слышал заявления лидера Украины.  Зеленский сделал оскорбительное заявление в адрес России во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в ответ на вопрос о том, на что должна пойти Москва для урегулирования конфликта. После этого представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Шольц не осознает, что слова украинского лидера, адресованные России с посланием «на три буквы», на самом деле касались ФРГ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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