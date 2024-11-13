От продуктов до подгузников: что подорожало в России за последнее время

Росстат: за неделю сливочное масло в России подорожало на 1,2%

13 ноября 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Стоимость путевок в Турцию выросла на 16,5% за 2024 год Фото: Роман Наумов © URA.RU За девять месяцев этого года в России выросли цены на продовольственные товары, лекарственные препараты, товары первой необходимости, а также на проезд в городском транспорте, такси и многое другое. Что именно подорожало в России за последнее время — в материале URA.RU. Жизненно необходимые лекарства В категории лекарственных средств больше всего подорожание коснулось бисакодила, фуросемида и смекты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В октябре средняя стоимость жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП) увеличилась на 1,1%. Наибольшее подорожание наблюдается у бисакодила (+4,8%), фуросемида и смекты (+3,3%), а также перекиси водорода (+3%). Парацетамол подорожал на 2%, а дротаверин — на 1,6%. В то же время умифеновир (арбидол) подешевел на 5,1%. Медуслуги Услуги лечебного массажа выросли в цене за первые девять месяцев 2024 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Росстат также обновил список медицинских услуг с повышением цен. Лечебный массаж подорожал на 1,8%, первичный осмотр у стоматолога на 1,5%, а у врача-специалиста на 1,2%. Лечение кариеса стало дороже на 1,1%, физиотерапия и общий анализ крови — на 0,9%. Ультразвуковое исследование, стационарное пребывание, удаление зуба и изготовление коронки подорожали на 0,8%, гастроскопия — на 0,7%. Продукты питания С начала 2024 года сливочное масло подорожало почти на 30% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России также продолжается рост цен на продукты питания. За неделю сливочное масло подорожало на 1,2%, а с начала года — на 28,36%. Также отмечается увеличение цен на фрукты, овощи и мясные изделия. В октябре значительно подорожали апельсины (+14,9%) и лимоны (+6,1%). Мясо индейки подорожало на 1,8%, а детские мясные консервы — на 1,4%. Еще увеличились цены на шоколад (+2,3%) и оливковое масло (+1,8%). За последнюю неделю также подорожали сыры (+0,8%), молоко и сметана (+0,7%), яйца и подсолнечное масло (+0,6%). Ремонт и обслуживание авто Услуги по обслуживанию автомобилей стали дороже за последние несколько месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Также значительно выросли цены на услуги, включая ремонт квартир, обслуживание автомобилей, маникюр и стрижки. По данным Росстата, стоимость услуги шиномонтажного сервиса увеличилась на 3,9%, стирки и глажки белья — на 3%, а облицовки кафельной плиткой — на 2,5%, услуги бань и душевых (+2,3%). Также подорожали химчистка мужского костюма (+2,1%) и услуги фотоателье, маникюра и стрижек в среднем на 1,8%. Отдых Стоимость отдыха в Египте выросла на 15,7% Фото: Алена Полозова © URA.RU Выросли цены и на туристические направления. Так, стоимость отдыха на Черноморском побережье России снизилась на 15,5%, а путевки в санатории — на 1,5%. Также отмечается небольшое снижение стоимости проживания в гостиницах и хостелах. В зарубежном туризме наблюдается снижение цен: в Турции — на 16,5%, в Египте — на 15,7%, в странах Закавказья — на 10,6%, в ОАЭ — на 5,1% и в некоторых странах Юго-Восточной Азии — на 1,4%. При этом поездки в Беларусь подорожали на 1,2%. Внутренний туризм показал небольшой рост цен: автобусные экскурсии подорожали на 2,3%, театральные билеты и путевки в пансионаты — на 1,5%. Проезд Продолжается рост цен на поездки в такси Фото: Илья Московец © URA.RU Стоимость проезда на городском транспорте также увеличилась: автобусы подорожали на 1,1%, трамваи — на 0,5%, троллейбусы — на 1%, а купейные вагоны дальнего следования — на 0,5%. Еще выросли цены на аренду автомобилей (+4,8%), такси (+3,5%) и маршрутные такси (+3%). Однако проезд в плацкартных вагонах скорых поездов снизился: нефирменные — на 2,1%, а фирменные — на 2%. Товары первой необходимости Цены на подгузники в среднем выросли на 0,6% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Увеличились в цене и товары первой необходимости. Наибольшее увеличение наблюдается у медицинских масок (+1,2%), детских сосок (+1%) и влажных салфеток (+0,9%). Также подорожали сухие корма для животных, антисептики, бумажные салфетки (+0,7%) и подгузники (+0,6%). Цены на пеленки для новорожденных, детские кремы, зубные щетки и стиральные порошки увеличились на 0,5%, туалетное мыло — на 0,4%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За девять месяцев этого года в России выросли цены на продовольственные товары, лекарственные препараты, товары первой необходимости, а также на проезд в городском транспорте, такси и многое другое. Что именно подорожало в России за последнее время — в материале URA.RU. В октябре средняя стоимость жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП) увеличилась на 1,1%. Наибольшее подорожание наблюдается у бисакодила (+4,8%), фуросемида и смекты (+3,3%), а также перекиси водорода (+3%). Парацетамол подорожал на 2%, а дротаверин — на 1,6%. В то же время умифеновир (арбидол) подешевел на 5,1%. Росстат также обновил список медицинских услуг с повышением цен. Лечебный массаж подорожал на 1,8%, первичный осмотр у стоматолога на 1,5%, а у врача-специалиста на 1,2%. Лечение кариеса стало дороже на 1,1%, физиотерапия и общий анализ крови — на 0,9%. Ультразвуковое исследование, стационарное пребывание, удаление зуба и изготовление коронки подорожали на 0,8%, гастроскопия — на 0,7%. В России также продолжается рост цен на продукты питания. За неделю сливочное масло подорожало на 1,2%, а с начала года — на 28,36%. Также отмечается увеличение цен на фрукты, овощи и мясные изделия. В октябре значительно подорожали апельсины (+14,9%) и лимоны (+6,1%). Мясо индейки подорожало на 1,8%, а детские мясные консервы — на 1,4%. Еще увеличились цены на шоколад (+2,3%) и оливковое масло (+1,8%). За последнюю неделю также подорожали сыры (+0,8%), молоко и сметана (+0,7%), яйца и подсолнечное масло (+0,6%). Также значительно выросли цены на услуги, включая ремонт квартир, обслуживание автомобилей, маникюр и стрижки. По данным Росстата, стоимость услуги шиномонтажного сервиса увеличилась на 3,9%, стирки и глажки белья — на 3%, а облицовки кафельной плиткой — на 2,5%, услуги бань и душевых (+2,3%). Также подорожали химчистка мужского костюма (+2,1%) и услуги фотоателье, маникюра и стрижек в среднем на 1,8%. Выросли цены и на туристические направления. Так, стоимость отдыха на Черноморском побережье России снизилась на 15,5%, а путевки в санатории — на 1,5%. Также отмечается небольшое снижение стоимости проживания в гостиницах и хостелах. В зарубежном туризме наблюдается снижение цен: в Турции — на 16,5%, в Египте — на 15,7%, в странах Закавказья — на 10,6%, в ОАЭ — на 5,1% и в некоторых странах Юго-Восточной Азии — на 1,4%. При этом поездки в Беларусь подорожали на 1,2%. Внутренний туризм показал небольшой рост цен: автобусные экскурсии подорожали на 2,3%, театральные билеты и путевки в пансионаты — на 1,5%. Стоимость проезда на городском транспорте также увеличилась: автобусы подорожали на 1,1%, трамваи — на 0,5%, троллейбусы — на 1%, а купейные вагоны дальнего следования — на 0,5%. Еще выросли цены на аренду автомобилей (+4,8%), такси (+3,5%) и маршрутные такси (+3%). Однако проезд в плацкартных вагонах скорых поездов снизился: нефирменные — на 2,1%, а фирменные — на 2%. Увеличились в цене и товары первой необходимости. Наибольшее увеличение наблюдается у медицинских масок (+1,2%), детских сосок (+1%) и влажных салфеток (+0,9%). Также подорожали сухие корма для животных, антисептики, бумажные салфетки (+0,7%) и подгузники (+0,6%). Цены на пеленки для новорожденных, детские кремы, зубные щетки и стиральные порошки увеличились на 0,5%, туалетное мыло — на 0,4%.