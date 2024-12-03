«Ведомости»: власти недополучат доходы от 17 регионов России

04 декабря 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Сразу несколько регионов РФ не досчитаются средств в бюджете Фото: Сергей Русанов © URA.RU В 2024 году 17 регионов России столкнутся с недополучением бюджетных средств из-за уменьшения поступлений от налога на прибыль организаций. Об этом свидетельствуют материалы Федеральной налоговой службы (ФНС), представленные на прошедшем 28 ноября круглом столе, посвященном полномочиям субъектов РФ. «Особенно значительное сокращение доходов ожидается в Мурманской области, где бюджет потеряет 21,4 млрд рублей, что составляет 15,9% доходов. В Башкирии прогнозируется уменьшение на 6,8 млрд рублей (-3,6%), а в Удмуртии — на 4,1 млрд рублей (-3,3%)», — уточнили «Ведомости». Также, по данным издания, среди пострадавших регионов находятся Дагестан, Ярославская, Астраханская, Амурская, Томская и Омская области, Камчатский край, Еврейская автономная область и Бурятия. Уменьшение налоговых поступлений в основном связано с сокращением налогооблагаемой базы и изменением порядка распределения прибыли между федеральным центром и регионами. Как сообщали «Ведомости» ранее, в Санкт-Петербурге ввели специальную систему налогообложения «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Она призвана облегчить жизнь микропредприятиям с численностью до пяти человек и оборотом до 60 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году 17 регионов России столкнутся с недополучением бюджетных средств из-за уменьшения поступлений от налога на прибыль организаций. Об этом свидетельствуют материалы Федеральной налоговой службы (ФНС), представленные на прошедшем 28 ноября круглом столе, посвященном полномочиям субъектов РФ. «Особенно значительное сокращение доходов ожидается в Мурманской области, где бюджет потеряет 21,4 млрд рублей, что составляет 15,9% доходов. В Башкирии прогнозируется уменьшение на 6,8 млрд рублей (-3,6%), а в Удмуртии — на 4,1 млрд рублей (-3,3%)», — уточнили «Ведомости». Также, по данным издания, среди пострадавших регионов находятся Дагестан, Ярославская, Астраханская, Амурская, Томская и Омская области, Камчатский край, Еврейская автономная область и Бурятия. Уменьшение налоговых поступлений в основном связано с сокращением налогооблагаемой базы и изменением порядка распределения прибыли между федеральным центром и регионами. Как сообщали «Ведомости» ранее, в Санкт-Петербурге ввели специальную систему налогообложения «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Она призвана облегчить жизнь микропредприятиям с численностью до пяти человек и оборотом до 60 миллионов рублей.