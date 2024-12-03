В Екатеринбурге дети становятся агрессивными уже в детском саду

04 декабря 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

Верещака отметила закономерность между агрессивностью родителей и поведением детей Фото: Размик Закарян © URA.RU Основы буллинга сегодня закладываются в детском саду. Иногда родители сами способствуют формированию агрессии у ребенка. Об этом сообщила руководитель екатеринбургской службы примирения Анна Верещака. «Бурное уже функционирование буллинга — это подростковая среда, но закладывается он в начальной школе, а сейчас говорят, что и в детском садике. Факты нетерпимости к детям, факты, когда родители говорят: „Не смей дружить с этим ребенком“, и всячески пытаются изжить ребенка из детского коллектива. Да, такие случаи, к сожалению, в детских садах тоже встречаются», — сообщила Верещака в эфире ОТВ. Она отметила, что уже выявили закономерность между агрессивностью родителей и поведением детей. Анна считает, что сейчас эта агрессивность в основном проявляется в чатах. Она выступила за блокировку в соцсетях страниц детей-агрессоров, а также групп, где пропагандируют травлю. Верещака также против того, чтобы привлекать агрессоров к волонтерской деятельности, считает, что это должно быть бескорыстно. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области школьник с размаху ударил сверстницу, сидевшую на подоконнике. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основы буллинга сегодня закладываются в детском саду. Иногда родители сами способствуют формированию агрессии у ребенка. Об этом сообщила руководитель екатеринбургской службы примирения Анна Верещака. «Бурное уже функционирование буллинга — это подростковая среда, но закладывается он в начальной школе, а сейчас говорят, что и в детском садике. Факты нетерпимости к детям, факты, когда родители говорят: „Не смей дружить с этим ребенком“, и всячески пытаются изжить ребенка из детского коллектива. Да, такие случаи, к сожалению, в детских садах тоже встречаются», — сообщила Верещака в эфире ОТВ. Она отметила, что уже выявили закономерность между агрессивностью родителей и поведением детей. Анна считает, что сейчас эта агрессивность в основном проявляется в чатах. Она выступила за блокировку в соцсетях страниц детей-агрессоров, а также групп, где пропагандируют травлю. Верещака также против того, чтобы привлекать агрессоров к волонтерской деятельности, считает, что это должно быть бескорыстно. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области школьник с размаху ударил сверстницу, сидевшую на подоконнике. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил.