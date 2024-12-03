03 декабря 2024

В Екатеринбурге дети становятся агрессивными уже в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по детским садам. Екатеринбург, детский сад, детсад, девочки, дети
Верещака отметила закономерность между агрессивностью родителей и поведением детей Фото:

Основы буллинга сегодня закладываются в детском саду. Иногда родители сами способствуют формированию агрессии у ребенка. Об этом сообщила руководитель екатеринбургской службы примирения Анна Верещака.

«Бурное уже функционирование буллинга — это подростковая среда, но закладывается он в начальной школе, а сейчас говорят, что и в детском садике. Факты нетерпимости к детям, факты, когда родители говорят: „Не смей дружить с этим ребенком“, и всячески пытаются изжить ребенка из детского коллектива. Да, такие случаи, к сожалению, в детских садах тоже встречаются», — сообщила Верещака в эфире ОТВ.

Она отметила, что уже выявили закономерность между агрессивностью родителей и поведением детей. Анна считает, что сейчас эта агрессивность в основном проявляется в чатах.

Она выступила за блокировку в соцсетях страниц детей-агрессоров, а также групп, где пропагандируют травлю. Верещака также против того, чтобы привлекать агрессоров к волонтерской деятельности, считает, что это должно быть бескорыстно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области школьник с размаху ударил сверстницу, сидевшую на подоконнике. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил.

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Основы буллинга сегодня закладываются в детском саду. Иногда родители сами способствуют формированию агрессии у ребенка. Об этом сообщила руководитель екатеринбургской службы примирения Анна Верещака. «Бурное уже функционирование буллинга — это подростковая среда, но закладывается он в начальной школе, а сейчас говорят, что и в детском садике. Факты нетерпимости к детям, факты, когда родители говорят: „Не смей дружить с этим ребенком“, и всячески пытаются изжить ребенка из детского коллектива. Да, такие случаи, к сожалению, в детских садах тоже встречаются», — сообщила Верещака в эфире ОТВ. Она отметила, что уже выявили закономерность между агрессивностью родителей и поведением детей. Анна считает, что сейчас эта агрессивность в основном проявляется в чатах. Она выступила за блокировку в соцсетях страниц детей-агрессоров, а также групп, где пропагандируют травлю. Верещака также против того, чтобы привлекать агрессоров к волонтерской деятельности, считает, что это должно быть бескорыстно. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области школьник с размаху ударил сверстницу, сидевшую на подоконнике. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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