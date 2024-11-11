В Свердловской области школьник с ноги ударил девочку, делом занялся СК. Видео

12 ноября 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Парень ударил девочку с ноги в школе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области школьник с размаху ударил сверстницу, сидевшую на подоконнике. Региональный Следственный комитет начал расследование инцидента, который, по предварительным данным, произошел в одной из школ Нижних Серег. Однако очевидцы утверждают, что происшествие случилось в Североуральске. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. По предварительным сведениям, инцидент мог произойти в одном из учебных учреждений региона», — рассказали в ведомстве. Вскоре в пресс-службе СК уточнили, что предварительно школьник ударил сверстницу в одной из школ в городе Нижние Серги. Следователи проверят состояние пострадавшей и проведут опрос свидетелей произошедшего, чтобы установить тяжесть побоев и причины инцидента. «В Североуральске произошло происшествие: местный житель,… совершил нападение на девочку, которая сидела на подоконнике в школе», — сообщил другую геолокацию telegram-канал «Безумный Екатеринбург». По словам очевидцев, нападавший снимал видео для TikTok. Город, где произошел инцидент, уточняется в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области школьник с размаху ударил сверстницу, сидевшую на подоконнике. Региональный Следственный комитет начал расследование инцидента, который, по предварительным данным, произошел в одной из школ Нижних Серег. Однако очевидцы утверждают, что происшествие случилось в Североуральске. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. По предварительным сведениям, инцидент мог произойти в одном из учебных учреждений региона», — рассказали в ведомстве. Вскоре в пресс-службе СК уточнили, что предварительно школьник ударил сверстницу в одной из школ в городе Нижние Серги. Следователи проверят состояние пострадавшей и проведут опрос свидетелей произошедшего, чтобы установить тяжесть побоев и причины инцидента. «В Североуральске произошло происшествие: местный житель,… совершил нападение на девочку, которая сидела на подоконнике в школе», — сообщил другую геолокацию telegram-канал «Безумный Екатеринбург». По словам очевидцев, нападавший снимал видео для TikTok. Город, где произошел инцидент, уточняется в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.